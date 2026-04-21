Özel okullara fahiş ücret soruşturması genişliyor! Velilerin dertli olduğu o masraflar mercek altında

Rekabet Kurumu, özel okul sektöründe son dönemde artan fiyat hareketlilikleri ve velilerden gelen şikayetler üzerine denetim mekanizmalarını daha kapsamlı hale getirmeye hazırlanıyor.
EĞİTİM ÜCRETİNİN YANI SIRA YAN HİZMETLER DE MERCEK ALTINDA
Anadolu Ajansı'na konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yaptığı değerlendirmede eğitim ücretlerinin yanı sıra özellikle yemek, servis ve kırtasiye gibi ek hizmet bedellerinin de artık denetim sürecinin temel unsurları arasında yer alacağını belirtti. Bu kalemlerin, velilerin toplam eğitim maliyetine doğrudan etki ettiği vurgulandı.
Birol Küle, şu ifadeleri kullandı:
"Bu konuda çok sayıda şikayet vardı. Tahmin ediyorum ki özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek"
YAPAY ZEKA DEVREDE, 550 FARKLI SEKTÖR AYNI ANDA TARANIYOR
Denetim süreçlerinin etkinliğini artırmak amacıyla devreye alınan yapay zeka tabanlı sistemler, geleneksel yöntemlerle analizi güç olan geniş veri setlerinin incelenmesine olanak tanıyacak.
Yeni geliştirilen algoritmalar sayesinde piyasadaki veriler eş zamanlı olarak takip edilebilirken, denetim kapasitesi de önemli ölçüde artırılacak.
Sektörel bazdaki taramaların 550 farklı alanda aynı anda yürütülebildiğini ifade eden Birol Küle, teknolojik dönüşümün rekabet ihlallerini tespit etme noktasında kritik bir rol oynadığını belirtti.
Öte yandan Rekabet Kurumu daha önce 19 özel okul hakkında inceleme başlatmıştı. Fahiş kayıt, yemek, kitap ve kıyafet ücretleri mercek altına alınan eğitim kurumları şu şekilde: