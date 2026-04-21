Özel okullara fahiş ücret soruşturması genişliyor! Velilerin dertli olduğu o masraflar mercek altında

Birol Küle, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda çok sayıda şikayet vardı. Tahmin ediyorum ki özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek"

YAPAY ZEKA DEVREDE, 550 FARKLI SEKTÖR AYNI ANDA TARANIYOR

Denetim süreçlerinin etkinliğini artırmak amacıyla devreye alınan yapay zeka tabanlı sistemler, geleneksel yöntemlerle analizi güç olan geniş veri setlerinin incelenmesine olanak tanıyacak.

Yeni geliştirilen algoritmalar sayesinde piyasadaki veriler eş zamanlı olarak takip edilebilirken, denetim kapasitesi de önemli ölçüde artırılacak.

Sektörel bazdaki taramaların 550 farklı alanda aynı anda yürütülebildiğini ifade eden Birol Küle, teknolojik dönüşümün rekabet ihlallerini tespit etme noktasında kritik bir rol oynadığını belirtti.

Öte yandan Rekabet Kurumu daha önce 19 özel okul hakkında inceleme başlatmıştı. Fahiş kayıt, yemek, kitap ve kıyafet ücretleri mercek altına alınan eğitim kurumları şu şekilde:

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ,

Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ,

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

Bahçeşehir Okulları AŞ,

Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.,

Bil Eğitim Kurumları AŞ,

Bilnet Eğitim Kurumları AŞ,

Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ,

Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.,

Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ,

İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.,

Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

Okyanus Eğitim Kurumları AŞ,

Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi,

Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

Uğur Okulları AŞ,

Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ