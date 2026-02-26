Özel okullara rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, özel okul ücretleri ile bu okulların yemek, kitap ve kıyafet gibi yan ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik yürütülen ön araştırma neticesinde, 19 özel okul hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Nitelikli ve erişilebilir eğitim olanaklarına sahip rekabetçi pazar yapısının tesis edilmesinin, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile Türkiye'nin beşeri sermayesinin etkin biçimde geliştirilmesi bakımından önemine işaret edilen açıklamada, "Bu doğrultuda söz konusu pazardaki rekabetin tesisi, başta öğrenciler ve veliler olmak üzere sektörün tüm paydaşlarının haklarının korunması ile pazarda adil, şeffaf ve etkin rekabetin sağlanması bakımından kritik adım niteliği taşımaktadır" denildi.

AŞIRI FİYAT ARTIŞI

Açıklamada, son yıllarda özel okul işletmeciliği alanında faaliyet gösteren okulların sunduğu eğitim, yemek, kitap, kırtasiye, okul kıyafeti ve diğer hizmetlere ilişkin fiyat düzeylerinde yaşanan artışlar hakkında Kuruma pek çok şikâyetin geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bu şikâyetler, özellikle eğitim ücretlerinin belirlenmesi ile kıyafet, yemek, kırtasiye temini gibi yan ürün ve hizmetlerin fiyatlandırılması ve buna bağlı olarak velilere anılan türdeki hizmetlerin belli yerlerden temini zorunluluğunun getirilmesi hususlarında yoğunlaşmıştır. Kurum kayıtlarına intikal eden şikayet başvuruları doğrultusunda Kurulca ön araştırma yapılmasına karar verilmiş olup, ilgili ön araştırma kapsamında okul kayıt fiyatlarında yüksek oranlı artışlar gerçekleştirildiği, yemek, kitap, kırtasiye, okul kıyafeti ve benzeri yan hizmet kalemlerinde aşırı fiyat uygulandığı, bazı yan hizmetlerin sunumunun eğitim hizmetine fiilen bağlandığı ve bu hizmetlerin belirli satış kanalları üzerinden teminine yönelik yönlendirmeler yapıldığı yönündeki iddialar incelenmiştir."

ŞEFFAFLIK İÇİN KRİTİK

Sektörde adil rekabetin sağlanmasının veliler ve öğrenciler için olası etkilerine işaret edilen açıklamada, "Bu soruşturma, eğitim maliyetlerinin şeffaf ve denetlenebilir olması adına kritik bir adım. Bağlama uygulaması, bir hizmetin satışını, başka bir ürünün veya hizmetin satın alınması şartına bağlanmasıdır" bilgisine yer verildi.



SORUŞTURMA AÇILAN OKULLAR

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri, Ata Bilge Eğitim Kurumları, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San., Bahçeşehir Okulları, Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., Bil Eğitim Kurumları, Bilnet Eğitim Kurumları, Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık, Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret, İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti., Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti., Okyanus Eğitim Kurumları, Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic., TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi, Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Uğur Okulları, Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları.