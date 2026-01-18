Özel teknesini kiraya verene ceza

İstanbul Boğazı ve tatil bölgeleri başta olmak üzere büyük bir soruna dönüşen kayıtdışı kiralık tekne ve yatlar için yeni önlemler alındı. Özel tekne ya da yatını ticari faaliyet için kullandıran veya yetki yazısı olmadan başkasına kullandıranlara tekne tam boyu üzerinden metre başına 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre tam boyu 10 metreye kadar olan özel tekneleri kullanmak isteyenlere gerekli şartları sağlamaları halinde "Amatör Denizci Belgesi (ADB) 10" verilecek. Bu belgeyi almak isteyenlerin, 16 yaşından gün almış olması, sağlık şartlarını taşıması, uzaktan teorik eğitim ile İdare tarafından belirlenen uygulama eğitimini tamamlaması ve sınavda başarılı olması gerekecek. 18 yaşından küçük "ADB 10" sahibi kişiler, boyu 10 metreye kadar olan özel tekneleri, yanlarında en az "ADB 10" sahibi yetişkinin gözetiminde sevk ve idare edebilecek.

TİCARİ AMAÇLA KULLANIM YASAK

Gövde boyu 24 metreye kadar olan özel tekneleri kullanmak için ise "ADB 24" belgesi gerekecek. Bu belgeyi alabilmek için adayların, 18 yaşından gün almış olması ve en az 12 ay süreyle "ADB 10" sahibi olması şartı aranacak. Özel teknelerin ticari amaçla kullanılması yasaklandı. Özel tekne ya da yatını ticari faaliyet için kullandıran veya yetki yazısı olmadan başkasına kullandıranlara tekne tam boyu üzerinden metre başına 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, ADB belgesiyle ticari faaliyette bulunan kişilere de kullandıkları teknenin tam boyu üzerinden metre başına 2 bin 500 lira ceza kesilecek. Belgesi olmadan veya belgesi askıdayken özel tekne kullananlara ise metre başına 2 bin 500 lira ceza uygulanacak. Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.