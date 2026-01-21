Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Özelleştirme İdaresi Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazların satışını yapacak
Giriş Tarihi: 21.01.2026 08:29

Özelleştirme İdaresi Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazların satışını yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

AA
Özelleştirme İdaresi Ankara ve İstanbul’daki bazı taşınmazların satışını yapacak
  • ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Büyükçekmece ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak. Taşınmazlar için son teklifler 10 Şubat'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Geçici teminat bedeli Çankaya'daki taşınmazlar için 100 milyon lira, Büyükçekmece'deki taşınmazlar için 60 milyon lira olarak belirlendi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Özelleştirme İdaresi Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazların satışını yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz