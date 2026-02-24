Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 ildeki 14 taşınmazı “pazarlık” usulüyle satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 7 ilde bulunan toplam 14 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirme kararı aldı. Yatırımcılara yönelik duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HANGİ İLLERDE SATIŞ YAPILACAK?

Duyuruya göre satışa konu taşınmazlar; Kayseri'nin Talas, Muş'un merkez, Muğla'nın Ula, Manisa'nın Akhisar, Eskişehir'in Tepebaşı, Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerinde bulunuyor.

Son teklif verme tarihleri ise illere göre farklılık gösteriyor. Kayseri, Muş, Muğla ve Manisa'daki taşınmazlar için teklifler 31 Mart'a kadar sunulabilecek. Eskişehir'deki 5 taşınmaz için son tarih 1 Nisan olarak belirlenirken, Gaziantep ve Tekirdağ'daki taşınmazlar için 2 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.

İHALE YÖNTEMİ "PAZARLIK" USULÜ OLACAK

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınması ve ardından görüşmeler yapılması suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma aşamasıyla tamamlanacak.