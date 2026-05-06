Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Özelleştirme İdaresi, Kars'ta bazı taşınmazları özelleştirecek
Giriş Tarihi: 6.05.2026 09:36 Son Güncelleme: 6.05.2026 09:37

Özelleştirme İdaresi, Kars'ta bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elektrik Üretim AŞ'ye ait Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali (HES) ve santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesini kararlaştırdı.

AA
Özelleştirme İdaresi, Kars’ta bazı taşınmazları özelleştirecek
  • ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) konuya ilişkin yatırımcılara duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Elektrik Üretim AŞ'ye ait Kars'taki Dereiçi HES ve santral tarafından kullanılan taşınmazlar bir bütün halinde işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 50 bin lira, geçici teminat bedeli de 1 milyon lira olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 25 Haziran'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RESMİ GAZETE #KARS #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Özelleştirme İdaresi, Kars'ta bazı taşınmazları özelleştirecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA