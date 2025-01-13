Özgür Özel’e Kaan kartıyla yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kırmızı kart' çıkışına milli muharip uçak KAAN'ın uçuş kartıyla cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye'nin kartı bu. 5. nesil milli muharip uçağımız Kaan'ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar" dedi. Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasının temel atma törenine katılan Kacır, Özel'in kırmızı kart eylemine "5. Nesil Milli Muharip Uçak KAAN'ın bilgisayar kartını" göstererek cevap verdi. Türkiye'nin artık başka bir ligde olduğuna dikkat çeken Kacır, "Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye'nin kartı bu. Stratejik değeri bunun da çok ötesinde. Sadece uçaklarımızı değil, uçaklarımızın bilgisayarını da işletim sistemini de biz geliştiriyoruz. Türkiye şu anda bu kartları tasarlayıp, entegre edebilen, üzerinde kendi yerli ve milli gerçek zamanlı işletim sistemini çalıştırabilen dünyada 5 ülkeden biri. Bugünün Türkiye'sini anlamak istiyorsan, yarının Türkiye'sinin istikametini görmek istiyorsan işte kart bu" diye konuştu.

7 TURCORN'UMUZ VAR

Atılan tüm adımların gayesinin Türkiye'yi teknoloji üretme ve geliştirme alanlarında devler ligine taşımak olduğunu ifade eden Kacır, şunları söyledi: "Bugün 6'sına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak destek verdiğimiz 7 Turcorn'umuz var. Girişimcilik ekosistemimizin büyümesi için harekete geçirmeye imkân tanıyacak önemli adımları 22 yılda kararlılıkla inşa ettik. Sayıları 1.600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz var. 105 teknoparkta 11 binden fazla teknoloji girişimi yer alıyor." Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi ile Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış törenine de katılan Kacır, toplam 550 milyon lira bütçeli İkiz Dönüşüm, Yapay Zeka Teknolojileri ve Kurumsal Şirketler ile Startuplar Arası İşbirliklerini Güçlendirme Mali Destek programlarının hayata geçirileceğinin müjdesini de verdi.





TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ VE MİLLİ SİVİL GÖZETİM RADARI

Bakan Kacır, TÜBİTAK BİLGEM ve DHMİ işbirliğiyle geliştirilen, Gaziantep Havalimanı'nda kurulu Türkiye'nin ilk yerli ve millî sivil gözetim radarının testlerinin başarıyla tamamlandığını da duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kacır, "Uluslararası Havacılık Standartları (ICAO ve EUROCONTROL) ile uyumlu radarımız, hava sahamızdaki yoğun trafiği güvenli bir şekilde yönetecek. Gaziantep'ten sonra diğer havalimanlarımızda da devreye alınacak. Birincil Gözetim Radarı 112 km'ye kadar, İkincil Radar 370 km'ye kadar hedefleri takip edebiliyor. Bu sistemle Türkiye sivil havacılıkta yeni bir eşiği geçiyor.