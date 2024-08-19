Pakistan’la hedef 5 milyar dolar

Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler son yıllarda savunma sanayisi, müteahhitlik ve enerji başta olmak üzere birçok alanda derinleşerek gelişiyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi son üç yılda 1 milyar doların üstünde gerçekleşti. Bu yılın 7 aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artış kaydedildi.Türk müteahhitlik firmaları Pakistan'da bugüne kadar yaklaşık 3.3 milyar dolarlık proje gerçekleştirdi. Ülkede Türk yatırımlarının toplamı ise 2 milyar doları geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanları ve iş insanlarından oluşan bir heyetle Pakistan'a resmi ziyarette bulundu. Ziyarette, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan ile Türkiye'nin ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ile bir araya geldiklerini aktaran Bolat, görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, yatırımcı ve ihracatçı firmaların öncelikli konularını ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.Bolat, görüşmede ticaret hacminin artırılması, firmaların yatırım ve ticaretteki sorunlarının çözülmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ekonomik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konularını ele aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "Türkiye-Pakistan ticaret hacmi geçen yıl 1 milyar doları, ülkedeki yatırımlarımız 2 milyar doları aştı. Pakistan ile olan ticari ve ekonomik bağlarımızı derinleştirmek ve her iki ülkenin de refahını artıracak işbirliği alanlarını çeşitlendirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz."Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri pamuk, tekstil iplikleri, kumaşlar, tekstil makineleri, genel sanayi makineleri ve ekipmanları, metal eşyalar, kimyasal maddeler ve ürünler olurken ithalat kalemleri pamuk dokuma kumaşlar, giyim eşyası ve giysi aksesuarları, PVC, kauçuktan yapılmış lastikler. Pakistan'da 17 Türk firması faaliyet gösteriyor. Türk yatırımları ağırlıklı olarak enerji, finans, altyapı projeleri ve müteahhitlik sektörlerinde. Türkiye'de ise toplam 233 Pakistan sermayeli firma var.Türkiye, bazı ülkelerle sürdürdüğü serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmelerinin yanı sıra belirli sektörlerde karşılıklı avantajlar elde etmeyi amaçlayan tercihli ticaret anlaşmaları (TTA) ile ticaret hacmini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda halihazırda Türkiye'nin imzaladığı 23 STA yürürlükte. Ayrıca bazı ülkelerle STA'ların onay ve müzakere süreci devam ediyor. Bunların yanı sıra İran, Azerbaycan, Özbekistan ve Pakistan ile belirli sektörlerde karşılıklı avantajlar sağlayan TTA'lar önemli katkılar sağlıyor.Maldivler ile yeni bir TTA'nın yürürlüğe konulmasına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Cezayir ile bu anlaşmanın imzalanmasına yönelik müzakerelere başlanması için görüşmeler devam ediyor. Türkiye, dünyada en çok STA'sı bulunan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Türkiye'nin Ukrayna, Katar, Lübnan ve Sudan ile yürüttüğü STA'ların iç onay süreçleri devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 Şubat 2022'de imzalanan Türkiye-Ukrayna STA'sına ilişkin düzenlemenin bu ay başında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yeni bir dönem başladı. Ukrayna Meclisinden geçmeyi bekleyen anlaşma, iç onay sürecinin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek.