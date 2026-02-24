Para gönderiminde yeni dönem 15 Mart’ta başlıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), para transferlerinde kayıt dışı finans hareketlerini önlemek amacıyla mart ayında yeni bir uygulamayı devreye almayı planlıyor. Düzenleme kapsamında, 400 bin lirayı aşan işlemlerde en az 20 karakterlik açıklama zorunluluğu getirilecek. MASAK, para transferlerine yönelik yeni kısıtlamaların 2026 yılı Mart ayında hayata geçirilmesini planlıyor. Daha önce 200 bin lira olarak açıklanan günlük transfer açıklama zorunluluğu sınırının, yapılan etki analizinin ardından 400 bin liraya yükseltilmesi ve 15 Mart 2026'da uygulamaya alınması öngörülüyor.

YENİ KURALLAR DEVREDE

Düzenleme kapsamında, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde yeni kurallar devreye girecek. Gün içinde tek seferde ya da parça parça yapılan ve toplamda 400 bin lirayı aşan transferlerde kullanıcıların, işlemin amacını açıklayan en az 20 karakterlik bilgi girmesi gerekecek. Bankalar ve ödeme kuruluşları, transfer işlemlerinde müşterilere gayrimenkul, araç alımı, borç ödeme, bağış, sigorta, sağlık harcaması, kripto varlık işlemleri, şans oyunu ödemeleri ve danışmanlık hizmetleri gibi kategoriler sunacak. Genel nitelikli "diğer" ya da "bireysel ödeme" seçeneklerinin tercih edilmesi halinde ise müşterilerden ek açıklama talep edilecek.

İŞLEMLER TAKİP EDİLECEK

Yeni uygulamada sadece transfer tutarı değil, işlem yoğunluğu da izlenecek. 400 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki transferlerde açıklama zorunluluğu bulunurken, 2 milyon lira ile 20 milyon lira arasındaki işlemler için "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması gerekecek. 20 milyon liranın üzerindeki transferlerde ise paranın kaynağına ilişkin ek belge ve bilgi sunulması zorunlu olacak.



BAŞKASINA KULLANDIRMAYIN

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, kişilerin kendi IBAN'larını hiçbir surette başka kişi veya kurumlara kullandırmamaları ve para transferini doğru hesaplara ve gerekli açıklama kısmı doldurularak yapmaları gerektiğini belirterek, "Aksi halde hem mali hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir" dedi. Mal veya hizmet satın alınması halinde, bununla ilgili fatura alınması gerektiğini dile getiren Yıldız, "Faturadaki firma veya kişi ile ödeme yapılan firmanın/kişinin aynı olmasına dikkat edilmelidir. Özen gösterilmemesi halinde, terör örgütlerine yardım suçu dahil, kara paranın aklanması, vergi kaçakçılığına iştirakle karşı karşıya kalınabilir" dedi.