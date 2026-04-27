Patent başvurusunda ilk sırada ULAK var

Türkiye
'nin yerli ve milli haberleşme teknolojileri geliştiricisi ULAK Haberleşme, 49 başvuruyla, Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların 2025 yılı PCT (Patent İşbirliği Antlaşması) başvuruları sıralamasında zirvede yer aldı. Telekomünikasyon alanında yayımlanan tekil patent ve faydalı model başvurularında da 77 başvuruyla ilk 10 şirket arasına konumlanan ULAK Haberleşme, 2025 yılında üç farklı sıralamada yer alarak özellikle PCT alanındaki liderliğiyle patent ekosistemindeki konumunu pekiştirdi. ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Sami Duman, yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirdikleri 6G teknolojilerini, güçlü bir fikri mülkiyet stratejisiyle küresel ölçekte değer üreten çıktılara dönüştürdüklerini söyledi.