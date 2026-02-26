Pedofili sapık ile 3 akşam yemeği yedi! Epstein skandalı Davos’a sıçradı, Brende istifa etti

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein skandalında gelişmeler bitmiyor.
2017'den bu yana Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı olarak görev yapan Borge Brende, Epstein ile geçmişteki bağlarına yönelik başlatılan bağımsız soruşturmanın ardından istifa etti.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara göre Epstein ile üç iş yemeği düzenlediğini ve e-posta yoluyla iletişim kurduğunu gösteren bilgilerin gündeme gelmesinden sonra istifasını bildirdi.
Ortaya çıkan belgelerdeki en dikkat çekici unsur ise Epstein'in 17 Eylül 2018'de Brende'ye gönderdiği "gizli" ibareli e-posta oldu. Söz konusu mesajda Epstein'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atfedilen küresel yönetişim ve sosyo-ekonomik yeniliklerle ilgili soruları doğrudan WEF Başkanı'na ilettiği görülüyor. Epstein'in e-postasında, Macron'un uluslararası kurumların yeniden inşasına dair görüşlerini aktararak, Brende'den bu konudaki önerilerini sorduğu kaydedildi.
Epstein, Borge Brende'ye vereceği bilginin gizli olduğunu belirterek, gönderdiği e-postada şu ifadelere yer verdi:
"Macron'dan: Bu zorlukların daha iyi üstesinden gelmek için yönetişimin, uluslararası kurumların, taahhütlerin ve kamu ile özel paydaşlar arasındaki ilişkilerin biçimini ve sosyo-ekonomik araçları yeniden düşünmemiz, inşa etmemiz ve icat etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Daha ilerlemeci bir geleceği teşvik için hangi sosyo-ekonomik yenilikleri desteklersiniz?"
"YÖNETİM KURULU, KALICI BİR HALEFİN BELİRLENMESİ İÇİN UYGUN BİR SÜRECİ YÖNLENDİRME PLANI DA DAHİL OLMAK ÜZERE LİDERLİK GEÇİŞİNİ DENETLEYECEK"
WEF Mütevelli Heyeti Eş Başkanları Andre Hoffmann ve Larry Fink'in Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Alois Zwinggi geçici başkan ve başkan olarak görev yapacak. Açıklamada, "Yönetim Kurulu, kalıcı bir halefin belirlenmesi için uygun bir süreci yönlendirme planı da dahil olmak üzere liderlik geçişini denetleyecek" ifadelerine yer verildi.
Dünya Ekonomik Forumu, Şubat ayının başlarında Brende hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı. Norveçli başkan o dönemde, "Epstein'ın geçmişinden ve suç faaliyetlerinden tamamen habersiz olduğunu" dile getirmişti.
"DÜNYA EKONOMİK FORUMU BAŞKANLIĞI VE CEO'LUĞU GÖREVİMDEN İSTİFA ETMEYE KARAR VERDİM"
Brende Perşembe günü istifasına yönelik yaptığı açıklamada, Epstein ismini anmaktan kaçınırken, "Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, Dünya Ekonomik Forumu Başkanlığı ve CEO'luğu görevimden istifa etmeye karar verdim" dedi. Forumun geleceğine odaklanması gerektiğini belirten Brende, 8,5 yıllık görev süresinin oldukça verimli geçtiğini savundu.
Her yıl dünya liderlerini İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya getiren forumun en tepe isminin Epstein davası belgelerinde yer alması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken kurumun tarafsızlığı tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı