Pedofili sapık ile 3 akşam yemeği yedi! Epstein skandalı Davos’a sıçradı, Brende istifa etti

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein skandalında gelişmeler bitmiyor.

2017'den bu yana Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı olarak görev yapan Borge Brende, Epstein ile geçmişteki bağlarına yönelik başlatılan bağımsız soruşturmanın ardından istifa etti.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara göre Epstein ile üç iş yemeği düzenlediğini ve e-posta yoluyla iletişim kurduğunu gösteren bilgilerin gündeme gelmesinden sonra istifasını bildirdi.

Ortaya çıkan belgelerdeki en dikkat çekici unsur ise Epstein'in 17 Eylül 2018'de Brende'ye gönderdiği "gizli" ibareli e-posta oldu. Söz konusu mesajda Epstein'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atfedilen küresel yönetişim ve sosyo-ekonomik yeniliklerle ilgili soruları doğrudan WEF Başkanı'na ilettiği görülüyor. Epstein'in e-postasında, Macron'un uluslararası kurumların yeniden inşasına dair görüşlerini aktararak, Brende'den bu konudaki önerilerini sorduğu kaydedildi.

Epstein, Borge Brende'ye vereceği bilginin gizli olduğunu belirterek, gönderdiği e-postada şu ifadelere yer verdi:

"Macron'dan: Bu zorlukların daha iyi üstesinden gelmek için yönetişimin, uluslararası kurumların, taahhütlerin ve kamu ile özel paydaşlar arasındaki ilişkilerin biçimini ve sosyo-ekonomik araçları yeniden düşünmemiz, inşa etmemiz ve icat etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Daha ilerlemeci bir geleceği teşvik için hangi sosyo-ekonomik yenilikleri desteklersiniz?"