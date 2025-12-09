Pegasus'tan Çekya'da satın alma hamlesi geldi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, şirket, Çekya firması Smartwings Grubu'nu 154 milyon euroya devralmak için anlaşma sağlandığını duyurdu.

154 MİLYON EURO

Anlaşma kapsamında Smartwings Grubu'nun sermayesinin tamamı için ödenecek toplam bedel, temlike konu üstlenilecek alacaklar dahil 154 milyon euro. İşlemin gerçekleştirilmesinin Çekya ve Smartwings'in faaliyet gösterdiği ülkelerde gerekli idari izinlerin alınması ve mutat pay devir şartlarına bağlı olduğu belirtildi. İşlemin 2026 yılı içerisinde sonuçlandırılması hedefleniyor. Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, "Çek Hava Yolları ve Smartwings'in 47 uçaktan oluşan filosuyla güçlerimizi birleştirerek büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.