Penta Teknoloji ve Autodesk, iş ortaklarıyla geleceğin teknoloji yol haritasını değerlendirdi

Türkiye'nin öncü katma değerli teknoloji dağıtım şirketi Penta Teknoloji; mimarlık, mühendislik, inşaat, ürün tasarımı, üretim, medya ve eğlence sektörlerine yönelik çözümler sunan Autodesk ile "FY27 Kick-Off" etkinliğini düzenledi.

Yaklaşık 180 katılımcıya ev sahipliği yapan organizasyon, Penta Teknoloji ile Autodesk'in Türkiye ve global ekiplerini, Türkiye'nin dört bir yanından gelen iş ortaklarıyla bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında, geçmiş döneme ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra hedefler, stratejik öncelikler, sektörel dönüşüm alanları, ortak büyüme ve potansiyel iş birliği fırsatları ele alındı. Programın teknik oturum ve interaktif atölye çalışmalarında; yapay zekâ uygulamaları, müşteri odaklı kampanya kurgularının güncel teknolojilerle verimliliğinin artırılması ve iş ortaklarının sahada daha etkin konumlanmasına yönelik başlıklar paylaşıldı. Sektör odaklı içerikler kapsamında ise; mimarlık, mühendislik, inşaat ve üretim alanlarına yönelik çözüm modelleri, gerçek iş senaryoları ve uygulama örnekleri üzerinden katılımcılara aktarıldı.