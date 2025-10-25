Pentagon'da maaş krizi! Trump'ın "bir müttefiki" 130 milyon dolar bağışlayacak

ABD'de federal hükumet, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle yaklaşık bir aydır faaliyetlerini sürdüremiyor. Hükumetin ne zaman açılacağı belirsizliğini korurken, ülkede kamu kurumlarındaki kriz giderek derinleşiyor. ABD'de kriz yaşayan kamu kurumlarına, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), da eklendi.

Personel maaşlarını ödemekte zorlanan Pentagon'un ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi paylaşılmayan "bir müttefikinin" sağlayacağı 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağı öğrenildi.

PENTAGON'DAN MAAŞ PLANI

ABD medyasında yer alan habere göre ABD'de federal hükumetin kapalı durumda olması dolayısıyla Pentagon, bünyesindeki personelin maaşlarını karşılayabilmek için bağış kullanmayı planlıyor.

Buna göre Pentagon, maaş ödemeleri için Trump'ın "ismi kamuoyuyla paylaşılmayan bir müttefikinin" sağlayacağı 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağını teyit etti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, açıklamasında, söz konusu bağışın, askerlerin maaş ve yan haklarının "maliyetini karşılamak" amacıyla yapıldığını belirterek, paranın bakanlığın "genel bağış kabul yetkisi" kapsamında kabul edildiğini bildirdi.

Senato Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Demokrat Chris Coons, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ordumuzu finanse etmek için anonim bağışlar kullanmak, kendi askerlerimizin yabancı güçler tarafından satın alınma ve paralarının ödenme riski altında olup olmadığı konusunda rahatsız edici soruları gündeme getiriyor." ifadelerini kullandı.

SADECE 15 GÜNLÜK ASKERİ ÖDEME 6.5 MİLYAR DOLAR

Beyaz Saray yetkilileri, ekimin ilk yarısındaki askeri ödemelerin maliyetinin yaklaşık 6,5 milyar dolar olduğunu doğruladı.

BAĞIŞ ORDUNUN BİR GÜNLÜK MAAŞININ ÜÇTE BİRİNİ KARŞILAYACAK

Washington merkezli düşünce kuruluşu Amerikan Girişim Enstitüsü'nde (AEI) savunma bütçesi analisti Todd Harrison, bağışın "ordunun bir günlük maaşının yaklaşık üçte birini karşılayacağını" bildirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükumet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongrenin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongreden geçememesi, 2018-2019 döneminden bu yana ilk kez hükumetin kapanmasına yol açmıştı.

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor. Bu durum, mali yıl başlamadan hükumete fon sağlayacak bir yasanın geçirilmemesi halinde federal hükumetin operasyonlarının çoğunun durması anlamına geliyor.