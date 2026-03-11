ABD'nin Orta Doğu maliyeti pahalıya patladı: 93,4 milyar dolarlık “rekor” harcama

ABD'de kamu harcamalarını inceleyen kuruluş Open The Books, ABD Savunma Bakanlığı'un (Pentagon) Eylül 2025 dönemine ait harcamalarını analiz etti.

Hazırlanan raporda, Pentagon'un söz konusu ayda toplam 93,4 milyar dolarlık bütçe kullandığı iddia edildi. Bu rakamın federal kurumlar açısından en az 2008'den bu yana görülen en yüksek aylık harcamalardan biri olduğu değerlendirildi.

SON 5 GÜNDE 50 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise eylül ayının yalnızca son beş iş gününde gerçekleşen harcamalar oldu. Bu kısa sürede hibe ve sözleşmeler kapsamında toplam 50,1 milyar doların harcandığı öne sürüldü.

Söz konusu harcamaların; lüks gıda ürünleri, yüksek kalitede mobilyalar ve hızlı şekilde gerçekleştirilen bilgi teknolojileri alımlarını kapsadığı ileri sürüldü.

"EYLÜLDE PANİK BUTONUNA BASILIYOR"

ABD'de mali yılın sona erdiği eylül ayında kamu kurumlarının harcamalarını hızlandırmasının sık görülen bir durum olduğu belirtiliyor. Rapora göre askeri harcamalar da her yıl bu dönemde, yönetimden bağımsız şekilde artış eğilimi gösteriyor.

"Govly" Üst Yöneticisi (CEO) Mike Weiland ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, kurumların kendilerine ayrılan bütçeyi yıl bitmeden kullanmazlarsa bir sonraki yıl aynı kaynağa ulaşamayacakları endişesi taşıdığını belirterek, "Bu nedenle kurumlar ağustos ve eylül aylarında adeta panik butonuna basarak harcama yapıyor" ifadelerini kullandı.