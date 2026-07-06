Perakende ticarette değişiklik çalışması: Ticaret Bakanlığı duyurdu

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, perakende ticaretin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak amacıyla uygulamada elde edilen deneyimler ile sektörden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak bir yönetmelik taslağı hazırlandığı belirtildi. Taslağın, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu düzenlemelerle öncelikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin, diğer bir ifadeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticareti rahatlatacak adımların atılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda tedarik zincirini güçlendirmek adına; Yönetmeliğin adının, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri yansıtacak şekilde değiştirilerek 'Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik' olarak değiştirilmesi, bu değişikliği netleştirerek tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde üretici ve tedarikçi kavramlarının Yönetmeliğin amaç ve kapsam kısımlarına eklenmesi, ayrıca 'üretici', 'tedarikçi' ve 'otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü' tanımlarının revize edilmesi planlanmaktadır.

'KADINLARIN EKONOMİK HAYATA KATKILARININ ARTIRILMASI PLANLANIYOR'

Açıklamada ayrıca, "Ticari faaliyetlerdeki ödeme sürelerinin daha hızlı ve kesin şekilde belirlenebilmesi amacıyla KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak şekilde Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bir sorgulama ekranı oluşturulması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri doğrultusunda 2025 yılının Kooperatifler Yılı ilan edilmesi hasebiyle zincir market raflarında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilerek kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katkılarının artırılması planlanmaktadır. Bu değişikliklerin yanı sıra, en temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşlarımızla buluşabilmesini teminen kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör