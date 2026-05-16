Personel sayısını azaltmak finansal avantaj sağlamadı

Araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner tarafından yapılan ankete göre, büyük şirketlerin önemli bölümü yapay zekâ yatırımlarına kaynak yaratmak için personel azaltımına gitti. Ancak bu hamlelerin şirketlere belirgin bir finansal avantaj sağlamadığı ortaya çıktı. Euronews'ün haberine göre çalışma kapsamında yıllık geliri en az 1 milyar dolar olan 350 küresel şirket yöneticisiyle görüşüldü. Ankete katılan yöneticilerin yüzde 80'i, yapay zekâ ya da otonom teknolojilere yatırım yapabilmek için çalışan sayısını azalttıklarını kabul etti. Gartner'ın bulgularına göre çalışanlarını azaltarak yapay zekâya yatırım yapan şirketler ile mevcut çalışanlarını koruyan şirketler arasında finansal kazanç açısından anlamlı bir fark görülmedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!