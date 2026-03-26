Haberler Ekonomi Haberleri Petro-doların sonu mu olacak? Alman bankadan yuan için çarpıcı analiz
Giriş Tarihi: 26.03.2026 12:14

Orta Doğu'da yaşanan Hürmüz Boğazı kriziyle Yuan kullanımı giderek artıyor. İran'ın Hürmüz'den geçişte yuan şartı getirmesiyle petro/Yuan giderek yüselmeye başladı. Deutsche Bank petrodolar sisteminin çökebileceği konusunda uyardı.

Deutsche Bank, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine yönelik ödemelerde Çin yuanı şartı getirmesinin, küresel enerji ticaretinde dolar hakimiyetini zayıflatabilecek kritik bir dönüm noktası olabileceğini açıkladı.

Bankanın analizine göre, ABD-İsrail-İran gerilimi, onlarca yıldır süren "petrodolar sistemi" için ciddi bir stres testi anlamına geliyor.

Stratejist Mallika Sachdeva tarafından kaleme alınan bankanın Mart ayı araştırma notu, devam eden ABD-İsrail-İran çatışmasını, Sachdeva'nın deyimiyle "petrodolar için mükemmel bir fırtına" olarak nitelendiriyor. Analiz, ham petrol piyasalarının yeni dalgalanmaları sindirdiği ve politika yapıcıların dünyanın en önemli nakliye koridorlarından birinde yapısal değişim belirtileri olup olmadığını izlediği bir dönemde yayınlandı.

Sachdeva, çatışmanın "petrodoların hakimiyetinin aşınmasının ve petro-yuanın başlangıcının katalizörü olabileceğini" söyledi.

Öte yandan Petrodolar düzenlemesi, Suudi Arabistan'ın Amerikan güvenlik garantileri karşılığında petrol ihracatının fiyatını ABD doları cinsinden belirlemeyi kabul ettiği 1974 yılına dayanıyor. Bu anlaşma, dolar için tutarlı bir küresel talep yarattı ve doları dünya çapında birincil rezerv para birimi konumuna getirdi.

