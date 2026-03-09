Petrol 100 doları aştı, Asya alarmda

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından tırmanan Orta Doğu gerilimi küresel enerji piyasalarını sarsmaya başladı. Ham petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkması ile birlikte özellikle enerji ithalatına bağımlı Asya ekonomilerinde hükümetleri hızlı adımlar atmaya zorladı.

Yükselen enerji maliyetleri karşısında bazı ülkeler akaryakıt fiyatlarına tavan uygulaması getirirken, bazıları ise enerji tüketimini düşürmeye yönelik önlemleri devreye aldı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, hükümetin akaryakıt fiyatlarına üst sınır uygulaması başlatacağını duyurdu. İran krizi nedeniyle enerji maliyetlerinin ekonomi üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade eden Lee, finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı yaklaşık 100 trilyon won (67 milyar dolar) büyüklüğündeki ekonomik istikrar programını genişletmeye hazır olduklarını açıkladı.

Tayland'da ise son günlerde akaryakıt istasyonlarında oluşan uzun kuyruklar ve bazı bölgelerde yakıtın tükenmesi üzerine yeni bir karar alındı. Başbakan Anutin Charnvirakul, dizel fiyatlarını 15 gün boyunca sınırlayacak geçici bir uygulamanın başlatılacağını bildirdi.

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarına getirilen tavanın kısa vadede tüketicilere rahatlama sağlayabileceğini ancak bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirtiyor. Panik alımlarının artması durumunda yakıt arzında sıkıntı yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN YENİ UYGULAMALAR

Enerji maliyetlerindeki yükseliş, Asya genelinde yalnızca fiyat müdahaleleriyle sınırlı kalmadı. Birçok ülke tüketimi azaltmaya yönelik farklı uygulamaları da gündeme aldı.

Vietnam yönetimi akaryakıt ithalat vergilerini geçici olarak kaldırmayı değerlendirirken, Filipinler'de devlet kurumlarının büyük bölümünde haftada dört gün çalışma modeline geçildi.

Bangladeş'te ise enerji tasarrufu amacıyla üniversitelerde Ramazan Bayramı tatili öne çekildi. Ülkede kamu kurumlarına gönderilen yazıyla resmi araç kullanımının da sınırlandırılması istendi.