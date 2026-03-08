Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 8.03.2026 11:05

Petrol 90 doların üzerine çıktı

Petrol fiyatları ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının şiddetlenmesiyle yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Uzun sürecek bir çatışmanın petrol arzını tehlikeye sokması bununla beraber fiyatların 100 dolar bandını aşması bekleniyor.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilimlerle beraber rekor seviyelere yaklaşmaya başladı. Küresel enerji arzında yaşanabilecek aksaklıkların fiyatları yükseltmesinden endişe edilirken gelişmeler yakından takip ediliyor.

KASIM 2022'DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYE

Ortadoğu'daki gerilimlerin küresel enerji ticaretini sekteye uğratmasıyla Brent petrolü varil başına yaklaşık 94 dolara yükselerek %10'dan fazla artış gösterdi. Bu yükseliş Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. Cuma günü Donald Trump, İran'ı teslim olmaya çağırdı. Uzun sürecek bir çatışmanın dünya çapındaki petrol arzını önemli ölçüde etkileyebileceği endişelerini artmaya devam ediyor.

KÖRFEZ ÜRETİMİ DURDURABİLİR

Öte yandan Katarlı üst düzey bir yetkili tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçememesi durumunda Körfez ihracatçılarının birkaç gün içinde üretimi durduracağını söyledi. Boğaz, normalde günde yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşıyan önemli ticari bir güzergah.Suudi Arabistan, Asyalı alıcılar için petrol fiyatlarını yükseltti ve Hürmüz Boğazı'nı atlamak için sevkiyatları Kızıldeniz limanlarına yönlendirdi.

