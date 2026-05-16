Petrol birliğinden neden ayrıldı! İşte BAE’nin OPEC kararnın gerekçesi

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui, ülkesinin OPEC ve OPEC+'dan ayrılma kararının siyasi gerekçelere dayanmadığını açıkladı. Mezrui, kararın BAE ile ortakları arasında herhangi bir görüş ayrılığı anlamına gelmediğini vurguladı.

KARARIN "EGEMEN VE STRATEJİK" OLDUĞU VURGULANDI

Mezrui, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ayrılık kararının ülkenin uzun vadeli ekonomik vizyonu, gelişen enerji kapasitesi ve küresel enerji güvenliğine yönelik taahhütleri doğrultusunda alındığını belirtti.

Kararın, ulusal üretim politikaları ile gelecekteki kapasite hedeflerine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler sonrasında şekillendiğini ifade eden Mezrui, BAE'nin güvenilir enerji tedarikçisi olma sorumluluğu ve piyasa istikrarına bağlılığının ön planda tutulduğunu kaydetti.

"SİYASİ DEĞİL, ULUSAL ÇIKAR ODAKLI"

BAE'nin kararlarının dış spekülasyonlarla değil ulusal çıkarlarla yönlendirildiğini belirten Mezrui, ayrılık kararının herhangi bir siyasi hesaplaşma ya da blok içi gerilim anlamına gelmediğini yineledi.

Daha önce de Sultan bin Ahmed el-Cabir, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada söz konusu kararın "kimseyi hedef almayan, stratejik ve iyi düşünülmüş bir adım" olduğunu ifade etmişti.

AYRILIK 1 MAYIS İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

BAE yönetimi, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrıldığını duyurmuştu. Karar, küresel enerji piyasalarında arz politikaları ve üretim dengeleri açısından dikkatle takip ediliyor.

