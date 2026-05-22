Petrol devi OYAK’a ortak oluyor

OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, Suudi Arabistan merkezli petrol devi Saudi Aramco ile enerji alanında ortaklık, ticari iş birliği ve stratejik yatırım fırsatlarına yönelik görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. Görüşmelerin merkezinde, OYAK bünyesinde faaliyet gösteren GüzelEnerji'nin bulunduğu belirtilirken, şirket tarafında hisse devri ve ortaklık seçeneklerinin değerlendirildiği ifade edildi. Doğan, GüzelEnerji çatısı altında faaliyet gösteren TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol markalarının stratejik büyüme potansiyeline dikkat çekerek, şirketin tamamının satışı ya da tüm hisselerin devrinin gündemde olmadığını vurguladı. Ancak belirli oranlarda ortaklık ve hisse yapısında değişiklik ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

ENERJİ HATTINDA YENİ DÖNEM

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki enerji iş birliklerinin yalnızca akaryakıt sektörüyle sınırlı değil. İki ülke arasında Karaman ve Sivas'ta kurulması planlanan toplam 2 bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santralleri için de ilk resmi adım atıldı. Hükümetler arası anlaşma kapsamında, devlet şirketi Elektrik Üretim A.Ş. tarafından santrallerde üretilecek elektriğin 30 yıl boyunca euro bazında satın alınması planlanıyor. Yatırımın; KDV, ÖTV, gümrük vergileri ve ithalat yükümlülüklerinden muaf tutulacağı belirtilirken, tesislerin kurulacağı arazilerin Türkiye tarafından hazır hale getirilerek yatırımcı şirkete tahsis edileceği ifade edildi. OYAK, 2020 yılında Demirören Holding bünyesindeki TOTAL Oil Türkiye ve M Oil'i satın alarak enerji sektöründeki büyüme stratejisini hızlandırmıştı. Bu satın almanın ardından şirketler, OYAK iştiraki olan GüzelEnerji Akaryakıt çatısı altında birleştirildi. Bugün GüzelEnerji; TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol markalarıyla faaliyet gösterirken, Türkiye genelinde 1000'in üzerinde akaryakıt istasyonuna sahip bulunuyor. Şirket ayrıca Gebze, Aliağa, Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'da toplam 550 bin metreküp kapasiteli akaryakıt ve LPG depolama tesisleri işletiyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2026 Mart verilerine göre GüzelEnerji, Türkiye'nin en büyük dördüncü dağıtım şirketi konumunda bulunuyor.