Petrol fırladı, altın ve gümüş sert dalgalanıyor! IMF’den ekonomik değerlendirme için ’henüz erken’ mesajı

ABD ve İsrail'in İran'daki rejimi değiştirme hayali uğruna başlattığı savaş 4. gününde devam ederken, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol fiyatlarını 2025 Ocak ayından bu yana ilk kez 81 doların üzerine çıktı. Altın ve gümüş fiyatları ise savaşın ilk başında yaşadığı yükselişin ardından sert düşüşe geçti. Enerji ve emtia fiyatlarında dalgalanmanın ardından Uluslararası Para Fonu (IMF -International Monetary Fund), ABD, İsrail ve İran savaşının ekonomiye etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.

OYNAKLIĞI GÖZLEMLİYORUZ

Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyuran IMF, bölgede ticaret ve ekonomik faaliyetlerde aksaklıklar, enerji fiyatlarında yükseliş ve finansal piyasalarda artan oynaklık gözlemlediklerini belirtti.

IMF, mevcut durumun hâlâ çok değişken olduğunu ve bu gelişmelerin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin belirsizliğini koruduğunu vurguladı. Ekonomik etkinin, çatışmanın süresi ve boyutuna bağlı olarak şekilleneceği ifade edildi.

KAPSAMLI DEĞERLENDİRME NİSAN AYINDA

Kurum, Orta Doğu'daki durumun küresel ekonomi üzerindeki etkilerini içerecek kapsamlı bir değerlendirmeyi Nisan ayında yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünümü (World Economic Outlook) raporunda paylaşacağını açıkladı.

IMF'nin açıklaması şu şekilde:

"Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar ticarette ve ekonomik faaliyetlerde aksamalar, enerji fiyatlarında artışlar ve finansal piyasalarda dalgalanmalar gözlemledik.

Durum oldukça değişken olmaya devam ediyor ve zaten belirsiz olan küresel ekonomik ortama katkıda bulunuyor. Bölge ve küresel ekonomi üzerindeki ekonomik etkiyi değerlendirmek için henüz çok erken. Bu etki çatışmanın boyutuna ve süresine bağlı olacaktır.

Nisan Dünya Ekonomik Görünümümüzde kapsamlı bir değerlendirme sunacağız."