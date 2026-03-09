Petrol fiyatları G-7 ülkelerinin toplantısına odaklandı

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki hızlı artışlar adeta bir şok etkisine neden oldu. Piyasalar, G-7'nin kritik rezerv toplantısına çevrildi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla bölgedeki dev üreticilerin depolama kapasitelerinin dolması petrol fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Petrolün 100 doların üzerine çıkması sonrası G-7 ülkeleri toplantı kararı aldı.

Irak geçtiğimiz haftadan bu yana üretim tesislerini kapatırken Kuveyt ve BAE'de Hürmüz'ün kapalı olması nedeniyle dolan depolama tesisleri yüzünden üretimi düşürmeye başladı.

