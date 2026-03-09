Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Petrol fiyatları G-7 ülkelerinin toplantısına odaklandı
Giriş Tarihi: 9.03.2026 12:26

Petrol fiyatları G-7 ülkelerinin toplantısına odaklandı

Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin ardından 110 dolar seviyeleri görüldü. G-7 ülkelerinin acil bir rezerv toplantısı gerçekleştireceği haberi ise fiyatların sakinleşmesini sağladı.

Petrol fiyatları G-7 ülkelerinin toplantısına odaklandı
  • ABONE OL

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki hızlı artışlar adeta bir şok etkisine neden oldu. Piyasalar, G-7'nin kritik rezerv toplantısına çevrildi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla bölgedeki dev üreticilerin depolama kapasitelerinin dolması petrol fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Petrolün 100 doların üzerine çıkması sonrası G-7 ülkeleri toplantı kararı aldı.

Irak geçtiğimiz haftadan bu yana üretim tesislerini kapatırken Kuveyt ve BAE'de Hürmüz'ün kapalı olması nedeniyle dolan depolama tesisleri yüzünden üretimi düşürmeye başladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Petrol fiyatları G-7 ülkelerinin toplantısına odaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz