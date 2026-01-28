Petrol fiyatları hızla yükseliyor

PETROL FİYATLARI HIZLA YÜKSELİYOR

Uluslararası piyasalarda Brent petrolü ve ABD tipi Batı Teksas ham petrolü değer kazanırken, arz tarafındaki endişeler fiyatlar üzerinde destek yaratıyor. ABD'de etkili olan kış fırtınasının üretimi aksatması, petrol altyapısına zarar vermesi ve ihracatın geçici olarak durması fiyatların yükselmesine katkı sağladı.

Brent petrol yüzde 0,56 artışla varil başına 67,95 dolara yükselirken, ABD tipi Batı Teksas ham petrolü yüzde 0,66 artışla 62,80 dolardan işlem görüyor.

Analistlere ve piyasa katılımcılarına göre, fırtına nedeniyle ABD'de hafta sonu günlük 2 milyon varile kadar üretim kaybı yaşandı. Bu miktar, ülkenin toplam ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geliyor. Enerji altyapısı ve elektrik şebekeleri üzerindeki baskı nedeniyle ABD Körfez Kıyısı'ndan ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının pazar günü tamamen durduğu bildirildi.

OPEC ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu müttefiklerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, 1 Şubat'ta yapacağı toplantıda Mart ayı için üretim artışlarına ara vermeyi sürdürmesi bekleniyor. Bu beklenti de kısa vadede fiyatları destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ ETKİYE YOL AÇIYOR

Türkiye'de de akaryakıt fiyatları, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan doğrudan etkileniyor. Brent ve Batı Teksas ham petrolü fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, özellikle benzin ve motorin fiyatlarının son dönemdeki artışına katkı sağlıyor. Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş, rafineri maliyetleri ve döviz kurlarındaki değişimle birleşince Türkiye'de pompa fiyatlarına yansıyor.

PETROLDE YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Öte yandan piyasalar, Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında politika faizini sabit bırakmasını beklerken yatırımcıların odağı karar metni ve yönlendirmelere çevrildi.

Brent petrolde teknik olarak 70 doların direnç, 59 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.