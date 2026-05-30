Petrol fiyatlarında 160 dolar senaryosu: Küresel stok daralması arz krizi endişelerini büyütüyor

KÜRESEL STOKLAR KRİTİK EŞİĞE YAKLAŞIYOR

Finans kuruluşlarının yayımladığı veriler de stoklardaki gerilemenin hızlandığını ortaya koyuyor. Goldman Sachs analizlerine göre mayıs ayında küresel petrol stoklarında günlük bazda 8,7 milyon varillik düşüş yaşandı. JPMorgan ise 2026 yılı başında mevcut 8,4 milyar varillik küresel envanterin yalnızca 0,8 milyar varillik bölümünün operasyonel risk oluşturmadan kullanılabileceğini hesaplıyor.

Piyasa uzmanları, Hürmüz Boğazı'ndaki sorunların devam etmesi halinde küresel stokların eylül ayında operasyonel taban seviyelere kadar gerileyebileceğini değerlendiriyor. Talepte yaşanan sınırlı yavaşlamanın dahi arz tarafındaki baskıyı hafifletmeye yetmediği belirtiliyor. Her ne kadar yatırımcılar İran ile olası bir anlaşmanın piyasaları rahatlatabileceği beklentisiyle hareket etse de fiziksel arz koşulları petrol fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.