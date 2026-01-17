Petrol fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Fitch’ten Venezuela-İran odaklı petrol analizi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel petrol piyasasında arz fazlasının devam etmesi nedeniyle jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını bekliyor. Kurum, İran ve Venezuela kaynaklı üretim belirsizliklerinin küresel arz dengesi tarafından büyük ölçüde telafi edilebileceğini değerlendirdi.

Fitch tarafından yayımlanan analizde, petrol fiyatlarında oynaklığın arttığına dikkat çekilirken, buna rağmen küresel ölçekte süren arz fazlasının jeopolitik petrol risk primini baskıladığı ifade edildi. İran'da yaşanabilecek olası üretim kesintilerinin, arz fazlası bulunan küresel piyasa tarafından karşılanabileceği belirtildi.

Venezuela cephesinde ise kısa vadede üretimde sınırlı bir artış ihtimali öne çıkarken, uzun vadede anlamlı bir kapasite artışının ciddi zorluklar içerdiği vurgulandı. Fitch, bu süreçte Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim hacmi ile fiyat dengesi arasında yapacağı tercihlerin, piyasanın yönünü belirlemede kritik rol oynayacağını kaydetti.

Kuruluş, 2025 yılı için Brent petrolün varil fiyatı tahminini 63 dolar seviyesinde korurken, petrol ve doğal gaz şirketlerine yönelik kredi değerlendirmelerinde orta döngü fiyat varsayımı olan 60 dolar seviyesinin esas alındığını bildirdi.

Fitch analizinde, küresel petrol piyasasının 2026 yılında da arz fazlası vermeye devam edeceği öngörüldü. Buna göre, 2025'te günlük 3 milyon varil olan arz artışının, 2026'da 2,5 milyon varil daha yükselmesi bekleniyor. Aynı dönemde küresel talep artışının ise her iki yılda da yalnızca günlük 0,8 milyon varil civarında kalacağı tahmin ediliyor.