Petrol fiyatlarındaki yükseliş palm yağı piyasasını hareketlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri seçenekler konusunda bilgilendirileceğine dair haberler sonrası Brent petrol fiyatları son dönemin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu gelişme, özellikle enerji ve gübre ticaretinde kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na ilişkin riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, yükselen enerji maliyetlerinin biyoyakıt üretiminde kullanılan palm yağı gibi ürünlere talebi artırdığını belirtiyor. Kuala Lumpur merkezli The Farm Trade Direktörü Sandeep Singh'e göre, jeopolitik gerilimler biyoyakıt talebini güçlendirirken, artan gübre maliyetleri üreticilerin kullanımını kısıtlayarak arz tarafında ek baskı yaratabilir.

Arz yönlü riskler yalnızca maliyetlerle sınırlı değil. Meteoroloji tahminlerine göre Eylül ayına kadar Pasifik'te El Niño oluşma ihtimali bulunuyor. Bu durum, küresel ölçekte sıcaklık artışlarına ve tarımsal üretimde dalgalanmalara yol açabilir. Geçmişte El Niño'nun kuraklık ve aşırı yağışlarla üretimi olumsuz etkilediği biliniyor.

Palm yağı piyasası son dönemde güçlü üretim ve Malezya ihracatındaki düşüş nedeniyle baskı altında kalsa da, mevcut jeopolitik ve iklim kaynaklı riskler fiyatlara yeniden destek sağlıyor.

Öte yandan soya yağı fiyatlarındaki yükseliş de palm yağını yukarı çeken bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Palm yağının en yakın ikamesi olan soya yağı, Chicago piyasasında son yılların en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor ve art arda yükseliş trendini sürdürüyor.

Genel görünüm, palm yağı piyasasında enerji fiyatları, jeopolitik riskler ve iklim belirsizliklerinin etkisiyle yeniden yukarı yönlü bir hareketliliğe işaret ediyor. Savaş geriliminin sürmesi ve El Niño riskinin gerçekleşmesi durumunda piyasalarda oynaklığın daha da artması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör