Petrol krizi çözülecek mi? Hürmüz’e alternatif güzergah

Saudi Aramco, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili kapanmanın ardından ihracat rotasını değiştirme olasılığını değerlendiriyor. Şirketin, sevkiyatın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanı üzerinden yapılıp yapılamayacağını incelediği ifade ediliyor.

ASYALI MÜŞTERİLERE SORULAR YÖNELTİLDİ

Aramco'nun, Yanbu'dan petrol gönderiminin mümkün olup olmadığını netleştirmek amacıyla Asya'daki bazı alıcılarına teknik ve lojistik sorular ilettiği aktarıldı. Konuya yakın kaynaklardan biri, nakliye firmalarının da yüklemelerin Basra Körfezi yerine Yanbu'ya kaydırılabilir olup olmadığını araştırdığını dile getirdi.

HÜRMÜZ'DEKİ AKSAMA İHRACATI ZORLADI

Şirket normal koşullarda ham petrolünün büyük bölümünü Körfez'deki terminallerden ihraç ediyor. Ancak geçen hafta sonu gerçekleşen saldırının ardından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına geldi ve bölgede yoğunluk oluştu.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Aramco'nun, doğudaki üretim sahalarından batıda Kızıldeniz'e uzanan ve günlük 5 milyon varil taşıma kapasitesine sahip ülke çapında bir boru hattı bulunuyor.

Şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.