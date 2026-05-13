Petrol piyasasında tarihi kriz! Stoklar rekor hızla eriyor: Gözler ekim ayında...

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) raporuna göre, Şubat ayından bu yana piyasadan çekilen toplam petrol miktarı 12,8 milyon varili buldu ve bu durum tarihin en büyük arz daralmalarından biri olarak kayda geçti. UEA, bu düşüş eğiliminin önümüzdeki aylarda da sürebileceğini öngörüyor.
Ajans ayrıca, savaşın bugün sona ermesi halinde bile Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının normale dönmesinin zaman alacağını ve piyasanın Ekim ayına kadar ciddi bir arz açığıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.
Mart ve Nisan döneminde gözlenen stok erimesi, günlük bazda 4 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Çatışmaların başlamasından bu yana ise toplamda 1 milyar varilden fazla petrolün piyasadan çekildiği ifade ediliyor.
Hürmüz Boğazı'ndaki aksama nedeniyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak gibi büyük üreticilerin ihracatının fiilen durma noktasına geldiği belirtiliyor.
Artan fiyatlar ve kesintiye uğrayan tedarik zinciri, küresel tüketimi de baskı altına alırken, UEA talep tahminlerini üst üste üçüncü ay aşağı yönlü revize etti. Bu çeyrekte dünya petrol tüketiminin günlük 2,45 milyon varil azalması bekleniyor; bu da pandemi döneminden bu yana görülen en sert düşüş olarak değerlendiriliyor.
Krizin en ağır etkisini petrokimya sektörü ile havacılık sektörünün hissettiği, her iki alanın da düşük arz ve yüksek maliyet baskısı altında zorlandığı ifade ediliyor.
UEA, krizi hafifletmek amacıyla üye ülkelerin stratejik rezervlerini devreye soktuğunu ve başta ABD, Japonya ve Almanya olmak üzere toplam 400 milyon varillik acil durum stokunun kontrollü şekilde piyasaya verildiğini duyurdu.