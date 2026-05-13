Petrol piyasasında tarihi kriz! Stoklar rekor hızla eriyor: Gözler ekim ayında...

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) raporuna göre, Şubat ayından bu yana piyasadan çekilen toplam petrol miktarı 12,8 milyon varili buldu ve bu durum tarihin en büyük arz daralmalarından biri olarak kayda geçti. UEA, bu düşüş eğiliminin önümüzdeki aylarda da sürebileceğini öngörüyor.

Ajans ayrıca, savaşın bugün sona ermesi halinde bile Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının normale dönmesinin zaman alacağını ve piyasanın Ekim ayına kadar ciddi bir arz açığıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.