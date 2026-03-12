Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.03.2026 12:41

Petrol şoku Fransa'yı sarstı! Akaryakıt desteği için acı itiraf: “Hiç paramız kalmadı”

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle petrol piyasalarındaki dalgalanmalara karşı hükümetin akaryakıt yardımı uygulamasının kamu borcunu artıracağı uyarısında bulunarak, “Hiç paramız kalmadı.” dedi.

Fransa Merkez Bankası (Banque de France) Başkanı François Villeroy de Galhau, petrol fiyatlarında yaşanan şok yükselişin ardından hükümetin akaryakıt yardımı yapmasına ilişkin soruyu cevapladı.Acı itirafta bulunan Galhau, "Hiç paramız kalmadı." dedi.

BORÇ YÜKÜMÜZ FAZLA

Galhau, RTL kanalında katıldığı programda, Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol piyasalarında yarattığı kırılganlığa karşı hükümetlerin bazı tedbirleri devreye koyduklarını belirterek, Fransız hükümetinin de bu yönde adım atmasının ve vatandaşlara olası akaryakıt desteğinin halihazırda borç yükü fazla ülkenin ekonomisinde olumsuz etkiler yaratacağını söyledi.

HİÇ PARAMIZ KALMADI

Kamu maliyesinin durumunun, hükümetin yeni sübvansiyonlar sağlamasına imkan vermediğini dile getiren Galhau, "Hiç paramız kalmadı." ifadesini kullandı.

"Eğer bütçe açıklarını ve borçları daha da artırırsak bu durum uzun vadeli yani 10 yıl ve üzeri faizlerde artışa yol açacağı için bu, Fransızları cezalandırmak olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Galhau, enerji krizinin çözümü için en güçlü yanıtın tek seferlik devlet yardımları sağlamak değil enerji dönüşümüne yatırım yapmak olacağını vurguladı.

BORÇ YÜKÜ EN FAZLA OLAN ÜLKELERDEN

Kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranı yüzde 111,7 civarında seyreden Fransa, İtalya ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde borç yükü en fazla ülkeler arasında bulunuyor.

Ayrıca kamu borcunu azaltmaya yönelik bütçe tasarıları, hükümet ile muhalefet arasında başlıca uzlaşmazlık konularından birini oluşturuyor.

