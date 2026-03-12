Petrol ve enerji için 4 ilde acele kamulaştırma kararı alındı

Enerji iletim altyapısı ve petrol arama faaliyetleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Karara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ENERJİ NAKİL HATLARI İÇİN KAMULAŞTIRMA

Karara göre, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Merkez ilçeleri ile Aksaray ve Düzce'nin Merkez ilçelerinde belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Söz konusu taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri için mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları için ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

DİYARBAKIR'DA PETROL ARAMA SAHASI

Öte yandan Diyarbakır'ın Çınar ilçesi sınırlarında yürütülen petrol arama faaliyetleri kapsamında da kamulaştırma kararı alındı.

Petrol arama ruhsatı kapsamında açılan Şükürlü-5 kuyusunun lokasyon sahası ile ulaşım yolunun inşası için ihtiyaç duyulan taşınmazın, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.