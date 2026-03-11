Petrolde 134/150 dolar riski! ABD’li bankacılık devi yükseliş senaryosunu açıkladı

YÜKSELİŞ FİBONACCİ İLE UYUMLU

Ayrıca Ciana, ticaretin kısa vadede manşet odaklı ve volatil kalmaya devam edeceğini, ancak daha yüksek bir fiyat aralığı oluşmasının muhtemel olduğunu vurguluyor.

BofA'ya göre orta vadede keskin yükselişin ardından bir konsolidasyon aşaması bekleniyor. Brent'in 120 dolar civarına yükselmesi, yüzde 76,4 Fibonacci düzeltme seviyesine denk geldi. Ciana, bunun mevcut yükseliş dalgasının sonuna işaret edebileceğini ve ardından bir düzeltme veya aralıklı bir piyasa dönemi başlayabileceğini belirtti.