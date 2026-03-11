Petrolde 134/150 dolar riski! ABD’li bankacılık devi yükseliş senaryosunu açıkladı

Orta Doğu'da hızla tırmanan savaş nedeniyle enerji piyasası alt üst oldu. Hürmüz Boğazı'nın kapanmaıs petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetiklendi. Brent Petrol bir günde yüzde 25'i geçen artışla 120 dolara dayandı. Ardından ise yüzde 30'a varan düşüşle 78 dolara kadar düştü.
Bank of America'nın (BofA) petrol fiyatları için beklediği rakamı açıkladı. BofA teknik analizine göre petrol piyasası hâlâ önemli yukarı yönlü riskler taşıyor.
150 DOLAR MÜMKÜN
BofA teknik stratejisti Paul Ciana, bu hareketin "fiyat ve volatilitede bir konsolidasyon veya düzeltme öncesinde kısa vadeli bir zirve modeline uyduğunu" belirtiyor.
Ciana'nın teknik çerçevesi, piyasalar jeopolitik veya arz riskleri tarafından yönlendirildiği takdirde daha yüksek petrol seviyelerinin mümkün olabileceğini gösteriyor. Stratejist, "Manşet odaklı kuyruk riski seviyeleri olan 134-150 dolar sıçramanın ardından bile mümkün; ancak sıçrama sonrası olasılık daha düşük" dedi.
YÜKSELİŞ FİBONACCİ İLE UYUMLU
Ayrıca Ciana, ticaretin kısa vadede manşet odaklı ve volatil kalmaya devam edeceğini, ancak daha yüksek bir fiyat aralığı oluşmasının muhtemel olduğunu vurguluyor.
BofA'ya göre orta vadede keskin yükselişin ardından bir konsolidasyon aşaması bekleniyor. Brent'in 120 dolar civarına yükselmesi, yüzde 76,4 Fibonacci düzeltme seviyesine denk geldi. Ciana, bunun mevcut yükseliş dalgasının sonuna işaret edebileceğini ve ardından bir düzeltme veya aralıklı bir piyasa dönemi başlayabileceğini belirtti.