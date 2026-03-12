Petrolde 9,9 milyon varillik aksama! Hürmüz krizi petrol arzını tehdit ediyor

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, Orta Doğu'daki savaşın Hürmüz Boğazı üzerinden tanker geçişlerini fiilen durdurması nedeniyle küresel petrol arzı bu ay ciddi gerileme gösteriyor. Bu durum, Körfez'deki petrol üreticisi ülkelerde yaygın üretim kısıntılarına ve bazı sahalarda üretimin tamamen durdurulmasına yol açıyor.

Dünyanın en kritik enerji taşımacılığı geçitlerinden biri olan Hürmüz Boğazı üzerinden 2025'te günde yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü sevk edilirken, savaşın başlamasından bu yana sevkiyatlar kriz öncesi seviyelerin yüzde 10'undan daha azına geriledi.

Boğazdan tanker geçişlerinin kısa sürede normale dönmemesi durumunda alternatif ihracat güzergahlarının sağlayabileceği sınırlı esnekliğe rağmen, IEA mart ayında Körfez'de günlük yaklaşık 7,9 milyon varil ham petrol ve toplamda 9,9 milyon varil sıvı yakıt üretimini durdurabileceğini tahmin ediyor.

Aynı dönemde, küresel arzın ise günlük 8 milyon varil düşerek 98,8 milyon varile gerilemesi, böylece 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye inmesinin beklendiği raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Küresel ölçekte, Körfez'den yapılan kesintili sevkiyatların yarattığı kayıplar, Kuzey Amerika üretiminin kış soğuklarının ardından geri dönmesi ve Kazakistan ile Rusya arzının şubattaki aksaklıkların ardından yeniden başlamasıyla bir miktar hafifletiliyor. Ancak raporun hazırlandığı dönemde çatışmalarda herhangi bir hafifleme işareti veya Hürmüz Boğazı üzerinden akışların toparlanması için net bir zaman çizelgesi görülmediği için, mart tahmini ve sonrası yüksek bir belirsizlik seviyesi taşıyor."