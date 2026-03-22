Haberler Ekonomi Haberleri Petrolde büyük krizin ilk sinyali! Fiziksel petrolde ateş yükseliyor, Dubai petrolü 170 doları aştı
Giriş Tarihi: 22.03.2026 10:14 Son Güncelleme: 22.03.2026 10:30

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalarla yükselişe geçen petrolde kriz giderek büyüyor. Brent Petrol 112 dolardan satılmaya devam ederken, daha büyük krizin ilk sinyali Dubai petrolünden geldi. Dubai ham petrolünü tarihte ilk kez 170 doların üzerine taşıdı. Fiziksel piyasada yaşanan bu rekor, Brent Petrol için de benzer senaryo için korkuttu. Fitch de 6 aylık bir süreçte petrol fiyatlarının 170 dolara sıçrayabileceği konusunda uyarmıştı.

Orta Doğu'da tırmanan İran merkezli savaşın etkisiyle petrol piyasasında tarihi bir kırılma yaşanıyor. Brent Petrol hızla yükselirken, vadeli piyasanın yanı sıra krizin asıl göstergesi olan fiziki petrolde de rekorlar kırılıyor. Brent Petrol 114 dolara kadar yükselirken, Dubai ham petrolü ise bu süreçte 170 dolar seviyesini aştı. Fiziki petrolde yaşanan bu yükseliş küresel enerji piyasalarında arz şokunun derinleştiğine işaret etti.

FİZİKSEL PETROL PİYASASINDA "ŞOK" FİYATLAMA

Orta Doğu'daki arz sıkışıklığı özellikle fiziksel petrol piyasasında sert fiyat hareketlerine yol açtı. Piyasa veri sağlayıcısı Platts'a göre Dubai ham petrol fiyatları yaklaşık 176,80 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ardından ise 170,79 dolarda dengeledi.

Uzmanlar Dubai petrolünün 170 dolar seviyesini aşmasının piyasada "akut arz şoku" sinyali verdiğini aktardı.

Analistler, fiziksel piyasadaki bu sert yükselişin vadeli kontratlardan (Brent gibi) ayrıştığını, ancak bu farkın kalıcı olması halinde küresel fiyatlara da yansıyacağını belirtiyor.

BRENT PETROL İÇİN KRİTİK SİNYAL

Uzmanlara göre Dubai petrolündeki sert yükseliş, Brent petrol için ileriye dönük güçlü bir sinyal niteliği taşıyor. Uzmanların analizinde, Orta Doğu petrolünde görülen bu fiyatlamanın, savaşın uzaması halinde küresel petrol fiyatlarının da benzer seviyelere yükselebileceğine işaret ettiği ifade edildi.

Nitekim piyasada şu an Brent petrol daha düşük seviyelerde işlem görse de, fiziksel arz sıkışıklığının devam etmesi halinde bu farkın kapanabileceği değerlendiriliyor.

FİTCH DE 6 AYLIK SENARYO İLE 170 DOLARA İŞARET ETMİŞTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise daha çarpıcı bir senaryo ortaya koydu.

aktarılan değerlendirmeye göre Fitch, Orta Doğu'daki krizin önümüzdeki 6 ay boyunca devam etmesi halinde petrol fiyatlarının 170 dolar seviyesine sıçrayabileceğini öngördü.

Kuruluş, özellikle Hürmüz Boğazı'nda kalıcı bir arz kesintisinin küresel enerji piyasasında ciddi bir dengesizlik yaratacağını vurguladı.

