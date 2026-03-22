Petrolde büyük krizin ilk sinyali! Fiziksel petrolde ateş yükseliyor, Dubai petrolü 170 doları aştı

Orta Doğu'da tırmanan İran merkezli savaşın etkisiyle petrol piyasasında tarihi bir kırılma yaşanıyor. Brent Petrol hızla yükselirken, vadeli piyasanın yanı sıra krizin asıl göstergesi olan fiziki petrolde de rekorlar kırılıyor. Brent Petrol 114 dolara kadar yükselirken, Dubai ham petrolü ise bu süreçte 170 dolar seviyesini aştı. Fiziki petrolde yaşanan bu yükseliş küresel enerji piyasalarında arz şokunun derinleştiğine işaret etti.
FİZİKSEL PETROL PİYASASINDA "ŞOK" FİYATLAMA
Orta Doğu'daki arz sıkışıklığı özellikle fiziksel petrol piyasasında sert fiyat hareketlerine yol açtı. Piyasa veri sağlayıcısı Platts'a göre Dubai ham petrol fiyatları yaklaşık 176,80 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ardından ise 170,79 dolarda dengeledi.
Uzmanlar Dubai petrolünün 170 dolar seviyesini aşmasının piyasada "akut arz şoku" sinyali verdiğini aktardı.
Analistler, fiziksel piyasadaki bu sert yükselişin vadeli kontratlardan (Brent gibi) ayrıştığını, ancak bu farkın kalıcı olması halinde küresel fiyatlara da yansıyacağını belirtiyor.
BRENT PETROL İÇİN KRİTİK SİNYAL
Uzmanlara göre Dubai petrolündeki sert yükseliş, Brent petrol için ileriye dönük güçlü bir sinyal niteliği taşıyor. Uzmanların analizinde, Orta Doğu petrolünde görülen bu fiyatlamanın, savaşın uzaması halinde küresel petrol fiyatlarının da benzer seviyelere yükselebileceğine işaret ettiği ifade edildi.
Nitekim piyasada şu an Brent petrol daha düşük seviyelerde işlem görse de, fiziksel arz sıkışıklığının devam etmesi halinde bu farkın kapanabileceği değerlendiriliyor.
FİTCH DE 6 AYLIK SENARYO İLE 170 DOLARA İŞARET ETMİŞTİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise daha çarpıcı bir senaryo ortaya koydu.
aktarılan değerlendirmeye göre Fitch, Orta Doğu'daki krizin önümüzdeki 6 ay boyunca devam etmesi halinde petrol fiyatlarının 170 dolar seviyesine sıçrayabileceğini öngördü.
Kuruluş, özellikle Hürmüz Boğazı'nda kalıcı bir arz kesintisinin küresel enerji piyasasında ciddi bir dengesizlik yaratacağını vurguladı.