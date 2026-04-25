Petrolde Hürmüz gerilimi! Brent Petrol savaş sonrası ikinci kez zirvede

ATEŞKES UMUTLARI ZAYIFLADI, GERİLİM YENİDEN TIRMANDI

Geçen hafta İran'ın boğazı ticari gemilere açabileceğine yönelik açıklamaları piyasalarda kısa süreli rahatlama sağlamış, petrol fiyatlarında düşüş görülmüştü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma sağlanana kadar deniz ablukasının süreceğini açıklamasıyla gerilim yeniden yükseldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran gemileri ve limanlarına yönelik müdahalelerini ateşkes ihlali olarak değerlendirirken, bu şartlar altında boğazın kapalı tutulacağını duyurdu. Bu gelişmeler, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik geçiş noktasında arz kesintisi endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Artan risklerle birlikte petrol fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı 20-25 Nisan haftasında 107,48 dolara kadar yükselirken, haftayı yüzde 16,5 artışla 105,33 dolardan tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise aynı dönemde yüzde 12,5 yükselerek 94,4 dolar seviyesine çıktı.

Saldırılar öncesinde yaklaşık 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol, mevcut durumda yaklaşık yüzde 45 daha yüksek seviyelerde işlem görürken, WTI da benzer şekilde yaklaşık yüzde 40 değer kazandı.

DOĞAL GAZ VE KÖMÜR DE ETKİLENDİ

Enerji piyasalarındaki dalgalanma sadece petrolle sınırlı kalmadı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları da yükseliş gösterdi. Hollanda merkezli TTF'de işlem gören Mayıs vadeli kontratlar haftayı yüzde 15,7 artışla 44,86 avrodan kapattı. Buna rağmen fiyatların çatışma öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 42,9 daha yüksek olduğu görüldü.

Kömür piyasasında da benzer bir tablo oluştu. Asya referanslı Newcastle kömür kontratı haftayı ton başına 133,7 seviyesinde tamamlarken, fiyatların savaş öncesine göre yüzde 15'in üzerinde arttığı kaydedildi.