Petrolde Orta Doğu gerilimi: Arz endişeleri fiyatları yukarı taşıdı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını ve geçmeye çalışan gemilere müdahale edileceğini açıkladı.

İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, "(Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır. Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda uzun süreli bir kapanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtirken olası kalıcı kapanmanın fiyatları üç haneli seviyelere taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD ve İsrail için "acil bir tehdit" oluşturduğunu savunarak, "ABD ordusunun en sert hamlesi henüz yapılmadı. Bundan sonraki aşama İran için daha zorlu olacak." dedi.