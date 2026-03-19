Petrolün ardından LNG’de Hürmüz şoku! Üretim durdu, 1,5 milyon ton arz düşüşü bekleniyor

"ÇİN VE HİNDİSTAN TALEP AZALTMAYA GİDEBİLİR"

ICIS Küresel Gaz ve LNG Baş Analisti Alex Siow, AA muhabirine Hürmüz Boğazı'ndan gaz sevkiyatının aksamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Katar ile BAE'nin toplam üretim kapasitesinin yaklaşık 85 milyon ton olduğunu belirterek, "Her ikisi de şu anda devre dışı. Bu nedenle, bunun 1 ay süreceğini düşünüyorsanız, bu kapasiteyi 12'ye bölerek bir hesap yapabilirsiniz." dedi.

Siow, LNG açısından, hem Japonya'nın hem de Güney Kore'nin Hürmüz'den kaybedilen kontratlı kargoların yerine spot LNG alımı yapmasının beklendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çin ve Hindistan, LNG'de talep azaltmaya gitmeyi, Avrupa, Güney Kore ve Japonya ise kesintiyi spot LNG alımıyla telafi etmeyi değerlendiriyor. Japonya, Katar LNG'sine bağımlılığı fazla olmadığı için iyi bir konumda. Güney Kore'nin yakında devreye girecek yeni bir nükleer santrali var ancak santral bu yılın ikinci yarısında devreye alınacak. Dolayısıyla zaman Güney Kore'nin lehine işlemiyor. Güney Kore'nin daha fazla spot LNG alacağını ve Katar'dan kaybedilen LNG'yi telafi etmek için kömür üretimini de artıracağını düşünüyorum."

Hindistan ve Çin'in LNG ihtiyaçlarını azaltacaklarını ifade eden Siow, "Buna 'talep yıkımı' diyoruz. Bunu daha önce 2022 gaz krizi sırasında yapmışlardı, yani yeni bir durum değil. Enerji talebinde yakıt değişimi ve sanayi ile ticari sektörlerde kademeli kapanmalar gibi çeşitli yöntemlerle sırasıyla 26 milyon ton ve 11 milyon tonluk talebi rahatlıkla azaltabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Siow, Avrupa'nın yıllık gaz talebinde Katar'ın payının düşük olduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa, Katar'dan 9,3 milyon ton LNG ithal ediyor. Bu çok yüksek bir rakam değil ve ABD LNG'si satın alarak bunu kolayca ikame edebilirler. Avrupa aynı zamanda premium bir pazar olduğu için, özellikle Asya'ya kıyasla diğer tüm bölgelere karşı gaz fiyatlarında daha yüksek teklif verebilir. Avrupa için temel mesele, şu anda düşük seviyede olan gaz depolarını yeniden doldurmak. Acele etmeleri gerekmiyor ancak tahminimce nisan civarında LNG alımına başlayarak depolarını doldurmaya başlayacaklar."

"2022 SONRASI LNG ÜRETİCİSİ ÜLKELERİN PİYASADA ETKİSİ ARTTI"

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeler Örgütü (OAPEC) Küresel Gaz Piyasaları Uzmanı Wael Hamed Abdel Moati de Hürmüz Boğazı'nda meydana gelen LNG krizini 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan gaz kriziyle karşılaştırdı.

Moati, 2022 doğal gaz krizinin Avrupa'nın yanında Asya'yı da etkilediğini ve ülkeleri boru hattından LNG'ye geçmeye yönlendirdiğini belirterek, "Hürmüz Boğazı krizi 2022 doğal gaz krizine göre daha geniş küresel etkiye sahip." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan süreçte LNG üreticisi ülkelerin piyasada etkisinin arttığına dikkati çeken Moati, krizin kısa ve orta vadede ABD'nin üretim kapasitesini artırması konusunda güçlü bir kaldıraç etkisi olduğunu söyledi.