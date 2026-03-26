Petrolün ateşi yeniden yükseldi! ABD’den 200 dolarlık endişelendiren senaryo

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ile Orta Doğu'yu yeniden kaosa sürüklemesi petrol fiyatlarında ateşi yükseltmeye devam ediyor.
ABD kanadından bölgedeki gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlik içeren mesajların ardından 100 doların altına düşen petrol fiyatları bugün yüzde 3'e yükseliş ile kritik eşiğin üzerinde yeniden atağa geçti.
PETROL FİYATLARI YENİDEN YÜKSELDİ
Savaşın hemen ardından 120 dolar ile tarihi rekora imza atan ve 27 Şubat'tan bu yana yüzde 40'lık artış yaşayan Brent petrol, 98,50 dolardan başladığı yeni günde yüzde 2.75'lik yükseliş ile 105 dolara çıktı. Batı Teksas (WTI) petrolü ise yüzde 3'ten fazla yükseliş ile 93 dolara yükseldi.
İRAN'DAN PETROL TEHDİDİ
İran, savaşın başlarında petrol fiyatlarının 200 dolara kadar yükselmeden durmayacaklarını söylemişti. İranlı yetkililerin "Petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkmasına hazırlıklı olun." sözlerine ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ise "Biz askeri operasyona ve sorunu çözmeye odaklanmış durumdayız." diye cevap vermişti.
ABD'DEN 200 DOLAR SENARYOSU
İran'a karşı savaşta istediğini elde edemeyen Trump yönetimi 200 dolarlık krize karşı şimdiden çalışmalara başladı. ABD basınına göre Trump yönetimi yetkilileri, kritik fiyatlama öncesi ABD ekonomisi için çalışma yürütüyor.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in savaş başlamadan önce bile gerilimin petrol fiyatlarını artıracağı ve ekonomik büyümeye zarar vereceği konusunda endişelerini dile getirdiğini kaydeden kaynaklar, üst düzey Hazine yetkililerinin birkaç haftadır petrol ve benzin fiyatlarındaki dalgalanmalarla ilgili endişelerini Beyaz Saray'a ilettiklerini belirttiler.
Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai ise bu yönde bir çalışma olmadığını belirterek, "Yönetim her zaman çeşitli fiyat senaryolarını ve ekonomik etkileri değerlendiriyor olsa da, yetkililer petrolün varil başına 200 dolara ulaşma olasılığını incelemiyor ve Bakan Bessent, 'Epic Fury Operasyonu'nun yol açacağı kısa vadeli aksaklıklar konusunda 'endişeli' değil" dedi.
İran savaşının etkileri görünür hale gelmeye başladıkça, Wall Street ise bu yılki ABD büyüme tahminlerini aşağıya, enflasyon ve işsizlik tahminlerini ise yukarıya çekerken, resesyon ihtimalinin giderek daha arttığını düşünüyor.
PETROLDE 200 DOLAR BEKLENTİSİ
Petrol fiyatları için uluslararası kuruluşlar kısa vadede 150 dolar ila 170 dolar uzun vadede ise 200 dolara çıkabileceğini öngörüyor. CBA, ve Goldman Sachs petrol fiyatlarının 150 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.
Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması durumunda Brent petrolün varil fiyatının, bu yıl ortalama 120 doları bulabileceğini, bu süreçte petrol fiyatlarının 170 dolara sıçrayabileceği konusunda uyardı.
Citi Group analistleri ise Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması durumunda Brent petrolün 150 dolara, hatta 200 dolara kadar yükselebileceği konusunda uyarmıştı.