Petrolün ateşi yeniden yükseldi! ABD’den 200 dolarlık endişelendiren senaryo

PETROL FİYATLARI YENİDEN YÜKSELDİ

Savaşın hemen ardından 120 dolar ile tarihi rekora imza atan ve 27 Şubat'tan bu yana yüzde 40'lık artış yaşayan Brent petrol, 98,50 dolardan başladığı yeni günde yüzde 2.75'lik yükseliş ile 105 dolara çıktı. Batı Teksas (WTI) petrolü ise yüzde 3'ten fazla yükseliş ile 93 dolara yükseldi.

İRAN'DAN PETROL TEHDİDİ

İran, savaşın başlarında petrol fiyatlarının 200 dolara kadar yükselmeden durmayacaklarını söylemişti. İranlı yetkililerin "Petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkmasına hazırlıklı olun." sözlerine ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ise "Biz askeri operasyona ve sorunu çözmeye odaklanmış durumdayız." diye cevap vermişti.