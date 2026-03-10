Petrolün ateşini düşürmüştü! G7 stratejik rezervleri devreye almaya henüz hazır değil

İran ile İsrail-ABD arasında hızla tırmanan savaş ile petrol fiyatlarında dünya tarihinin en sert dalgalanma yaşanıyor. Bir günde yüzde 25'i geçen artışla 119 doları aşan petrol fiyatları, G7 ülkelerinin stratejik rezervleri devreye alacağına yönelik beklenti ile yüzde 17.4 düşüş ile 98 dolara indi.
Petrolün ateşini düşüren haberlerin ardından G7 ülkelerinin bu planı almaya henüz hazır olmadığı öğrenildi.
"HENÜZ O NOKTAYA GELMEDİK"
G-7'nin dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın Maliye Bakanı Roland Lescure, grubun rezervlerin serbest bırakılması konusunda "henüz o noktaya gelmediğini" ancak Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile birlikte durumu yakından izlediğini söyledi.
Lescure "ABD veya Avrupa'da petrol veya gaz tedarikinde herhangi bir sorun bulunmadığını" da sözlerine ekledi. IEA başkanı Fatih Birol, görüşmenin ardından Hürmüz'deki durumun petrol piyasası için "önemli ve artan" riskler oluşturduğunu söyledi.
TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama'ya göre, G-7 enerji bakanları, dün gece yapılan maliye bakanları toplantısının ardından bugün çevrimiçi olarak bir araya gelerek enerji tedarikine ilişkin endişelere nasıl yanıt vereceklerini tartışacaklar.
Katayama, Japonya'nın, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasının ardından enerji maliyetleri için ilave fiyat indirim önlemlerinin gerekli olup olmadığını hala değerlendirdiğini sözlerine ekledi.
Bakan, G-7'nin petrol fiyatlarındaki artışa koordineli bir şekilde yanıt verdiğine ve bu mesajların ham petrol fiyatlarının düşmesine yardımcı olduğuna işaret etti.
HİNDİSTAN REZERVLERİ DEVREYE SOKMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Hindistan ise ticari stoklar yeterli seviyede olduğu ve alternatif tedarik kaynakları devreye girmeye başladığı için stratejik petrol rezervlerinden ham petrol salmayı düşünmüyor.