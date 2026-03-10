Petrolün ateşini düşürmüştü! G7 stratejik rezervleri devreye almaya henüz hazır değil

İran ile İsrail-ABD arasında hızla tırmanan savaş ile petrol fiyatlarında dünya tarihinin en sert dalgalanma yaşanıyor. Bir günde yüzde 25'i geçen artışla 119 doları aşan petrol fiyatları, G7 ülkelerinin stratejik rezervleri devreye alacağına yönelik beklenti ile yüzde 17.4 düşüş ile 98 dolara indi.

Petrolün ateşini düşüren haberlerin ardından G7 ülkelerinin bu planı almaya henüz hazır olmadığı öğrenildi.