Piliç eti üreticilerine 3.7 milyar lira rekabet cezası

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin bilinen en büyük piliç üreticisi markalarına rekabeti ihlali ederek tavuk eti fiyatlarını artırdıkları gerekçesiyle 3.7 milyar TL para cezası kesti. Rekabet Kurulu, piliç eti sektöründe yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda, sektörde uzun süredir uygulanan ve rekabete aykırı etkiler yaratan ileri tarihli fiyat listesi uygulamalarına son verdi. Karara göre, üretici ve tedarikçi konumundaki firmalar artık fiyat listelerini alıcılarına duyurdukları anda yürürlüğe koymak zorunda olacak. Böylece, satıcı ve alıcılar arasında fiyatların önceden paylaşılmasıyla oluşan rekabete hassas bilgi değişimi mekanizmasının önü kesilmiş olacak. Mevcutta tavuk eti üreticileri satış kanallarına birkaç hafta sonrasına ilişkin "piliç etini şu fiyattan satacaksınız" talimatı vererek tavuk fiyatlarının düşmesi önünde baskı oluşturuyordu. Şimdi Kurulun aldığı bu davranışsal tedbir, sadece bugünü değil, sektörün gelecekteki işleyişini de doğrudan etkileyecek. Kurul, aldığı bu kararla sektörde rekabetçi fiyat oluşumunu ve tüketicilerin korunmasını hedefliyor.

BİLİNEN TÜM MARKALAR

Kurulun müdahalesi tedbirle sınırlı kalmadı. Soruşturma kapsamında, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri tespit edilen şirketlere yüksek para cezaları verildi. Uzlaşma yoluna giden Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç'e uzlaşma kapsamında takdir edilen indirimlerle birlikte, toplamda yaklaşık 1 milyar TL idari para cezası verildi. Soruşturmanın diğer tarafları olan Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç, Gedik ve Hastavuk'a ise toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL ceza kesildi. Böylece, beyaz et sektöründe yürütülen bu büyük soruşturma kapsamında verilen idari para cezalarının toplamı 3.7 milyar TL'ye ulaştı. Para cezalarıyla birlikte alınan tedbirler, sektörde bugüne kadar süregelen alışkanlıkları kökten değiştirecek.