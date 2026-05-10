PİLOT başvuruları 17 Mayıs’ta sona erecek

Türkiye'nin girişim ekosistemini güçlendirme ve dijital geleceğe yön verecek girişimleri destekleme vizyonuyla hareket eden Türk Telekom (TT) Ventures'ın PİLOT hızlandırma programında, geleceğin yerli "unicorn" adayları aranıyor. Teknoloji odaklı girişimlerini küresel ölçeğe taşımak isteyen girişimciler, 14. dönem başvurularını 17 Mayıs'a kadar TT Ventures'ın internet sitesi üzerinden tamamlayabiliyor. Programa kabul edilen girişimler, nakit desteğinin yanı sıra Türk Telekom'un sunduğu geniş iş ağına ve 450'den fazla mentora erişim imkânı elde ediyor. PİLOT, bugüne kadar 131 girişime toplamda 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladı.

