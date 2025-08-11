Pilot lisansı için esnek başvuru ve iki aşamalı sınav sistemi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınav süreçlerinde çağa uygun yeni bir sistemin hayata geçirileceğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pilot lisansı sınavlarında 15 Ağustos'ta başlayacak yeni sistemle adayların, sınav başvuru ve planlama süreçlerinde tam esneklik kazanacağını bildirdi. Uraloğlu, "Sabit sınav dönemleri yerine adaylarımız kendi istedikleri tarihi seçerek sınava girebilecek. Tek ödeme ile her iki sınava da girilebilecek, ücretlerde herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi. Uraloğlu, şunları kaydetti: "Başvurusunu tamamlayan aday, sistemde uygun olan sınav günlerinden istediğini seçerek süreci başlatabilecek. Başvuru ekranı sürekli açık olacak, böylece isteyen her an başvurusunu yapabilecek. Sınavlar, ön sınav ve son sınav olmak üzere iki aşamalı olacak."