Pilotluk sınavları 6 ildeki 12 merkezde yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sivil havacılık personelinin eğitim ve sertifikasyon süreçlerinde önemli bir dönüşüm sağladıklarını belirterek KDM ORG altyapısı üzerinden yürütülen çevrimiçi sınav organizasyonu hakkında açıklamada bulundu.

"SINAV MERKEZİ SAYISINI 6 ŞEHİRDE 12 MERKEZE ÇIKARDIK"

Uraloğlu, daha önce sınavların yalnızca Ankara ve İstanbul'daki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınav merkezlerinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Ankara'da 1 ve İstanbul'da 3 olmak üzere toplam 4 merkezle hizmet verildiğini belirtti. Yeni dönemde önemli bir kapasite ve erişim artışı sağladıklarını dile getiren Uraloğlu, "Antalya, Muğla, Nevşehir ve İzmir'de yeni sınav merkezlerini devreye aldık. Ayrıca Ankara ve İstanbul'a da ikişer merkez daha kazandırdık." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, sisteme 4 yeni şehir ile 8 yeni sınav merkezini kazandırdıklarını belirterek "Yapılan bu çalışma ile birlikte havacılık personeli için çevrimiçi sınav merkezi sayısını 6 şehirde 12 merkeze çıkardık. Aylık ortalama 30 bin sınavın gerçekleştirildiği sistemi daha güçlü ve erişilebilir bir yapıya kavuşturduk." diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SINAV EKOSİSTEMİ

Kurumsal Dönüşüm Modeli kapsamında yetkilendirilen Eğitim Kaynak Sağlayıcılar aracılığıyla hayata geçirilen bu yapının sektörde sürdürülebilir bir sınav ekosistemi oluşturduğunu belirten Uraloğlu, sistemin aday odaklı bir yaklaşımla yeniden şekillendirildiğini ifade etti.

FARKLI ŞEHİRLERDEN GELEN ADAYLAR İÇİN ZAMAN KAYBI AZALDI

Yeni merkezler sayesinde farklı şehirlerde ikamet eden adayların yalnızca Ankara ve İstanbul ile sınırlı kalmadığını belirten Uraloğlu, bu adaylar için zaman kaybının azaltıldığını ve sınav süreçlerinin daha erişilebilir hale geldiğini söyledi.

SINAV SÜREÇLERİ TAMAMEN DİJİTAL

KDM ORG altyapısı üzerinden yürütülen süreçlerin tamamen dijital bir sistemle yönetildiğini belirten Uraloğlu, başvuru, planlama ve değerlendirme aşamalarının merkezi bir yapı üzerinden standart şekilde gerçekleştirildiğini, bu sayede operasyonel verimliliğin artırıldığını ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

Uraloğlu, oluşturulan bu yapının sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkı sağladığını belirterek çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.