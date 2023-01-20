Pivot Ne Demek? Ekonomide ve Borsada Pivot Değeri ve Noktaları Nedir, Ne Anlama Gelir?

Para ve sermaye alanlarında işlem yapan kullanıcılar için pivot nedir önemli bir sorudur. Çünkü piyasanın analizinde önemli rol oynayan bir yöntemdir. Bu yüzden pivot ne demek bilinmesi gereken bir sorudur. Bu noktada piyasalarda pivot noktası ne anlama gelir bilmek isteyenler olabilir. Bu kişiler için araştırmamızı yaptık. Pivot nedir, borsada pivot değeri ne demek gibi soruların cevaplarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Pivot Nedir?

Para ve sermaye alanlarında yani borsa endeksleri, döviz kurları, altın, petrol gibi yatırım araçlarının belirli bir zaman dilimindeki açılış- kapanış ve en yüksek- en düşük değerlerini baz alarak belirli bir formülle hesaplamaya yönelik analiz yapan bir yöntemdir. Amacı, yatırım araçlarının istenilen zaman dilimi için yönünü, o anki güç durumunu, hangi noktalara yükseldiğini ya da düştüğünü tahmin etmeye çalışmaktır. Zaman dilimi kişinin isteğine bağlıdır. Saatlik, günlük ya da haftalık periyotlar halinde olabilir.

Pivot Noktaları

Pivot nokta analizi piyasadaki fiyatların tepki gösterme ihtimali olan seviyeleri belirlemede kullanılan bir tekniktir. Pivot noktaları destek veya direnç olarak işlev görme meylindedir ve dönüm noktaları olabilmektedir. Günümüzde oldukça sıklıkla kullanılan bu teknik için kavramlar istenilen periyotlar dahilinde geçerlidir. Pivot noktalarını tanımlamak için Geleneksel, Fibonacci, Woodie, Klasik, Camarilla gibi yöntemler vardır. Bu yöntemlerin her birinin kendine özgü hesaplama şekli vardır. Birçoğu yüksek – düşük veya açılış- kapanış fiyatları gibi temel olan fiyatlardaki oluşan dalgalanmaları kullanır. Sonrasında pivot noktalarına belirlemek adına kendi hesaplama yöntemlerini kullanarak hesap yapar. Kullanılan yöntemlerin hepsi, pivot noktaları ile beraber ek olarak destek ve direnç seviyelerini de hesaplar. Kullanım amaçları, piyasa aralığını ya da işlemlere ne zaman girilip çıkılacağını belirlemek olabilir. Pivot noktaları tek başına da kullanılsa ya da yanında destek olarak başka teknikler de kullanılsa mutlaka uygulanması gereken bir tekniktir.

Pivot Değeri

Hangi zaman dilimi için inceleme yapılacaksa o zaman dilimindeki denge noktasına pivot değeri denir. Terazi gibi düşünülürse, o anki fiyatlamalar pivot değerinin yani denge noktasının üzerinde olursa, belirlenen zaman dilimindeki yukarı eğilimin daha güçlü olduğu düşünülebilir. Bu durumda o anki piyasa değeri denge noktası olan pivot değerinin altında seyrederse, belirlenen zaman dilimi için aşağı eğilimin daha güçlü olduğu düşünülebilir.

Belirli bir zaman dilimi için o anki piyasa değeri pivot değerinin üzerinde olursa ve aşağı inmezse, bu durumda yükseliş niyetinin birinci direnç noktasına kadar devam edebileceği düşünülür. Aynı mantıkla hareket edersek, birinci direnç noktasından dönüş olmamış ve bu seviyeye geçilmişse, yükseliş eğimi ikinci direnç noktasına kadar devam edebilir diye düşünülebilir.