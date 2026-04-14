Piyasalar ’abluka’ altında

Küresel piyasalar, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberlerle haftaya negatif bir seyirle başladı. Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı. Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken, ABD Başkanı Donald Trump ülkeye ait donanmanın söz konusu boğaza girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körükledi.

PETROL % 9.1 YÜKSELDİ

Bu gelişmelerin ardından hisse senetleri düşerken, dolar ve petrol yükseldi. Brent petrolü varil başına yaklaşık 104 dolara çıkarak yüzde 9.1 yükseldi. Avrupa doğal gaz vadeli işlemleri de bir ara yaklaşık yüzde 18 sıçradı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de mayıs vadeli gaz kontratları, 10 Nisan Cuma günü megavatsaat başına 43,6 euro seviyesinden kapanmıştı. Fiyatlar dün 48 euroya çıktı.

AB'YE BÜYÜK FATURA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji maliyetlerini yükselttiğine dikkati çekerek, "Çatışmanın başlamasından bu yana geçen 44 günde fosil yakıt ithalat faturamız 22 milyar euronun üzerinde arttı" dedi. Savaşın AB'nin günlük enerji faturasını 500 milyon euro artırdı.

ALTIN DÜŞTÜ

Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yukarı çekeceği endişesiyle, ABD Hazine tahvilleri düştü ve Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.49'a yükseldi. Bu, 1997'den bu yana en yüksek seviye oldu. Alüminyum fiyatları 4 yılın zirvesine çıktı. Dolar endeksi yüzde 0.5 yükselişle 99 seviyesini aştı. Altının ons fiyatında yüzde 1 düşüş oldu. Borsalarda da satış baskısı görüldü.