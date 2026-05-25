Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Piyasalarda altın 'barış umutlarıyla' yükselişte! Gram altın kaç TL oldu? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 25.05.2026 12:40

Piyasalarda altın 'barış umutlarıyla' yükselişte! Gram altın kaç TL oldu? İşte yanıtı...

Altının ons fiyatı, ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerine yönelik iyimserliğin doları zayıflatması ve enflasyon görünümünü rahatlatmasıyla yüzde 1'den fazla değer kazandı.

AA Ekonomi
Piyasalarda altın ’barış umutlarıyla’ yükselişte! Gram altın kaç TL oldu? İşte yanıtı...
  • ABONE OL

Spot piyasada altının ons fiyatı, bugün TSİ 11.36 itibarıyla yüzde 1,1 artış kaydederek 4 bin 559,07 dolardan işlem gördü. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,8 değer kazanarak 4 bin 559,80 dolara yükseldi.

Altındaki artışa paralel gümüş fiyatlarında da yükseliş görüldü. Gümüşün ons fiyatı, spot piyasada yüzde 2'den fazla artışla 77 dolar seviyesine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Tahran yönetimlerinin Hürmüz Boğazı'nı yeniden ticarete açacak bir barış anlaşması mutabakat zaptı üzerinde "büyük ölçüde müzakere ettiğini" belirtmişti.

Trump'ın İran ile bir tür anlaşmaya varılacağı yönündeki beklentileri artırması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimalini güçlendiriyor.

Analistler, bu durumun petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ve enflasyonist beklentileri rahatlatarak altına beklenen desteği sağladığını belirtti.

Öte yandan, küresel piyasalarda dolar endeksinin son bir haftanın en düşük seviyelerine gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Enflasyon beklentilerini doğrudan etkileyen petrol fiyatları ise son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

25 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 6 bin 708 TL
  • Çeyrek altın: 10 bin 968 TL
  • Yarım altın: 21 bin 942 TL
  • Cumhuriyet altını: 44 bin 733 TL
  • Ons altın: 4 bin 565 dolar

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#DONALD TRUMP #HÜRMÜZ BOĞAZI #ABD #ALTIN #GRAM ALTIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Piyasalarda altın 'barış umutlarıyla' yükselişte! Gram altın kaç TL oldu? İşte yanıtı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA