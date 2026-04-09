Piyasalarda ateşkes coşkusu

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik geniş kapsamlı bombardımanı askıya alması ve ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes ilan etmesinin ardından piyasalarda bayram havası estirdi. Brent petrol yüzde 16'dan fazla düşerek varil başına 90.78 dolara kadar geriledi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişler, İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacak" dedi. ABD ham petrolü (WTI) vadeli işlemleri de yüzde 16 düşerek 94 doların biraz üzerinde işlem gördü.

ALTIN YÜKSELDİ

Külçe altın, önceki seansta kaydettiği yüzde 1.2'lik artışın ardından yüzde 3.1 artarak ons başına 4.850 doların üzerine çıktı. Gümüş yüzde 5.4 artışla 76.92 dolara çıktı. Platin ve paladyum da yükseldi. Dolar endeksi gerilerken, borsalarda sert yükseliş yaşandı. En büyük kripto para birimi Bitcoin yüzde 5 yükselerek 72 bin 100 dolar seviyesinde işlem gördü.

DOĞALGAZ ÇAKILDI

Avrupa'da doğalgaz gösterge vadeli işlem kontratları yüzde 20'ye varan düşüşle savaşın başlamasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. ABD ile İran arasındaki ateşkesin ardından Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6.9, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5.4 yükseldi. Avrupa borsalarında da yüzde 4'ün üzerinde yükselişler yaşandı.

1 TRİLYONLUK YÜKSELİŞ

Ateşkes haberi Borsa İstanbul'da banka hisseleri öncülüğünde sert yükselişe neden oldu. Endeks yüzde 5'e yakın yükselerek 13.500 seviyesini geçti. Böylece BIST 100 Endeksi ateşkesin ilk gününde savaş öncesi seviyeye geldi. Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 9'u geçerken, THY yüzde 9.6 ile 2023'ün haziran ayından bu yana en büyük günlük artışa imza attı. Ulaştırma endeksindeki yükseliş yüzde 8'e ulaştı. Analistler, piyasaların pozitif gelişmeleri fiyatlamada daha istekli olduğunu belirtti. Şirketlerin piyasa değeri dün 1 trilyon lira arttı.

RİSK PRİMİ 1 AYIN DİBİNDE

Uluslararası tahvil piyasasındaki alıcılı seyir Türkiye'nin borçlanma maliyetlerini de aşağı çekti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) 31 baz puan düşüşle 254 puana gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan önce 235 baz puan olan Türkiye'nin CDS'i martta 327 baz puana kadar çıkmıştı. Savaş süresince, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz piyasalarında belirgin hareketleri önlemek için etkili adımlar attı. TCMB, rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda hızlı önlemler aldı.



DÖVİZ LİKİDİTESİNDE SIKINTI YOK

Bankalar Merkez Bankası ile swap işlemlerine yeniden yönelirken bu durum, sistemde bir döviz likiditesi sıkıntısı olmadığını ve uygulanan kur rejiminin sağlıklı bir şekilde işlediğini gösteriyor. Bankalara Türk lirası likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başlayan TCMB, bu adımıyla hem kredi hem de faiz tarafında oynaklığı önlemeyi amaçlıyor. Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemleriyle Türk lirası üzerindeki baskının da hafiflemesi hedefleniyor. Bu önlemle birlikte hem piyasalardaki Türk lirası sıkışıklığı önlenecek hem de bankaların likidite sıkıntısı yaşamasının önüne geçilecek. Böylece kredi koşulları da daha makul hale gelecek.