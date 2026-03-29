Piyasalarda gözler enflasyon, dış ticaret ve faizde! İşte ekonomide Nisan ajandası

Ekonomi yönetimi, ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmaların gölgesinde nisanda enflasyon, dış ticaret verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) faiz kararına odaklanacak.

DIŞ TİCARET VE ENFLASYON VERİLERİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret rakamlarını 2 Nisan'da Van'da açıklayacak. Şubat ayında ihracat, zorlu küresel koşullara rağmen yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolara ulaşmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verilerini 3 Nisan'da paylaşacak. Şubat ayında TÜFE aylık yüzde 2,96, Yİ-ÜFE yüzde 2,43 artmış, yıllık enflasyon sırasıyla yüzde 31,53 ve 27,56 olmuştu.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ekonomistlerin Mart ayına ilişkin enflasyon beklentileri, aylık bazda sınırlı bir artışa işaret ederken, yıllık enflasyonda ise kademeli düşüş eğiliminin sürmesi öngörülüyor.

Özellikle gıda fiyatları, enerji maliyetleri ve döviz kurundaki hareketlilik, mart ayı enflasyonunun seyrinde etkili olan başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

FİNANSAL YATIRIMLAR VE SANAYİ ÜRETİMİ

TÜİK, 8 Nisan'da mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını, 10 Nisan'da ise şubat ayı sanayi üretimi endeksi sonuçlarını açıklayacak. Şubat ayında sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 2,8, yıllık bazda yüzde 1,8 azalmıştı.

ÖDEMELER DENGESİ VE BÜTÇE SONUÇLARI

TCMB, 13 Nisan'da şubat dönemi ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise mart ayı bütçe uygulama sonuçlarını 15 Nisan'da açıklayacak; böylece ilk çeyrek bütçe gerçekleşmeleri de netleşecek.