Piyasalarda gözler Fed ve TCMB’ye çevrildi! Faiz indirimi yapılacak mı?

Geçen hafta küresel piyasalarda ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) yönelik faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi ve jeopolitik gelişmelerle yön bulan piyasalarda gözler merkez bankalarından gelecek faiz kararına çevrildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu hafta piyasalar için kritik faiz kararına imza atacak.

POWELL'IN ELİ KAPALI

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), ekimde gerçekleştirdiği 25 baz puanlık indiriminin ardından 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son toplantısında politika faizinin seyrine karar verecek.

ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasının 12 Kasım'da sona ermesinin ardından kurumlar veri takvimini güncellerken, kapanma sürecinde bazı veriler toplanamadığı için ekim ayına ilişkin istihdam raporu ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi kritik veriler yayımlanamadı.

Açıklanan veriler işgücü piyasasına ilişkin karışık sinyaller verse de son gelen alternatif göstergeler istihdamdaki zayıflamaya dair endişeleri artırdı.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten 4,4'e çıktı.

Bakanlığın bu hafta açıkladığı işsizlik maaşı başvuruları verileri de ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 29 Kasım ile biten haftada 191 bine gerilediğini gösterdi. İşsizlik maaşı başvuruları Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

FED YETKİLİLERİ "ŞAHİN" VE "GÜVERCİN" OLARAK AYRIŞIYOR

Fed'in 28-29 Ekim'de düzenlediği son toplantıda, 25 baz puanlık faiz indirimi kararı 2'ye karşı 10 oyla alınmıştı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran 50 baz puanlık faiz indiriminden yana olurken, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ise politika faizinin sabit tutulmasından yana oy kullanmıştı.

Şahin Fed yetkilileri enflasyonla mücadele kapsamında faiz indirimlerine karşı çıkarak daha sıkı para politikasını desteklerken güvercinler, zayıflayan iş gücü piyasasını gerekçe göstererek faiz indirimlerinin sürdürülmesini istiyor.

FOMC'nin ekim ayı toplantısının tutanakları da Fed yetkililerinin faiz indirimleri konusunda bölündüğünü ortaya koyuyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

Söz konusu gelişmelerle Fed'in 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, para piyasalarında politika faizinin 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 88 olarak fiyatlanıyor.

Analistler, Fed'in alacağı para politikası kararlarının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Powell'ın açıklamalarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

Öte yandan, görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Powell'ın yerine kimin geçeceği de merak konusu olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump yeni Fed başkanını gelecek yılın başında açıklayacağını belirtti. Trump, ayrıca Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'ten "potansiyel Fed başkanı" olarak bahsetti.

Göreve gelmesi halinde Hassett'in faiz indirimlerini önceleyen bir yaklaşım sergileyeceğine yönelik beklentiler para piyasalarında Fed'e ilişkin gevşeme öngörülerinin güçlenmesine katkı sağladı.

YURT İÇİNDE TCMB'NİN FAİZ KARARI TAKİP EDİLECEK

Yurt içi piyasalarda gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında çıkacak faiz kararı gündemin odakta yer alacak. Aynı zamanda çarşamba sanayi üretimi,, cuma ödemeler dengesi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılının son faiz kararı 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14:00'te yapılacak açıklama ile kamuoyuna duyurulacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketine göre TCMB politika faizi beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 38,28 düzeyinde şekillendi.